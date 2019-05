Nu regreta niciodata iubirea pe care a simtit-o sufletul tau

Nu uita niciodata - dragostea adevarata nu te schimba, ci din contra - iti permite sa fii tu insati. Are incredere in tine, te apreciaza si te iubeste neconditionat.

Nu regreta nimic. Nu regreta faptul ca ai fost indragostita. Nu regreta iubirea pe care a simtit-o sufletul tau. Nu regreta faptul ca ai crezut ca el este alesul inimii tale (chiar daca acum iti dai seama ca nu a fost cea mai buna alegere a ta).

Nu regreta sentimentul pe care l-ai simtit atunci cand ti-ai dat seama ca esti o prioritate pentru el, chiar daca apoi avea un milion de alte lucruri de facut decat sa stea cu tine.

Nu regreta ca l-ai iubit cand ti-a facut promisiuni, chiar daca totul a durat doar cateva zile sau niciuna nu a fost pusa in aplicare.

Nu regreta ca l-ai iubita cand ti-a spus ca ii pasa de tine chiar daca apoi te-a lasat balta.

Nu regreta ce ai simtit cand citeai mesajele incredibile pe care ti le trimitea in miez de noapte.

Nu regreta ce ai simtit cand te-a prezentat prietenilor si te-a strans tare de mana in semn de apreciere.

Nu regreta amintirile pe care le ai alaturi de ele. Nu regreta momentul in care ti-au dat lacrimile cand ti-a spus ca esti cea mai frumoasa fata, chiar daca apoi a cautat frumusetea in alta parte.

Nu regreta ce ai simtit cand ti-a spus ca vrea sa calatoreasca cu tine de mana in intreaga lume, chiar daca acum totul s-a destramat.

Nu regreta ca l-ai iubit cu fiecare celula a corpului tau. Nu regreta nimic. Pentru ca a fost un capitol frumos al vietii tale. Un capitol pe care acum trebuie sa il inchizi astfel incat sa mergi mai departe. Din cand in cand te poti intoarce la el, gandindu-te doar la amintirile frumoase care iti vor ramane vesnic in suflet si la lectiile incredibile pe care le-ai invatat doar datorita prezentei lui in viata ta.

Nu regreta pentru ca ai avut posibilitatea sa inveti cum arata dragostea adevarata dupa ce te-ai despartit de el. Cum se simte dragostea, cum se traieste dragostea. Acum poti compara iubirea traita cu cea pe care o ai acum. Acum poti intelege de ce a fost necesar sa treci prin tot ce ai trecut. Acum stii de ce este capabil sufletul tau si ce merita cu adevarat.

Acum ai posibilitatea de a intelege ca esti capabila sa iubesti fara bariere. Sa fii tu insati, energica, plina de viata, ciudata, imatura uneori, cu zambetul pe buze, imperfecta. Ai posibilitatea sa visezi lucruri marete si sa faci tot ce iti sta in putinta pentru a le implini.

