5 Lectii pe care le-am invatat in prima jumatate a anului 2019 si pe care as vrea sa le stiti si voi

1. Relatiile sunt imperfecte... pentru ca sunt imperfecte

In aceasta lume in care toata lumea alearga dupa perfectiune uitam ca de fapt fiecare persoana este unica in felul ei si fiecare relatie este diferita. Perfectiunea nu exista si cu cat vom intelege acest lucru mai repede cu atat ne va fi mai usor sa acceptam cine suntem si ce ne dorim de la partenerul de langa noi. Adevarul este ca oamenii gresesc (este in natura umana sa faci greseli), iar relatiile cresc, evolueaza, ranesc, vindeca. Doar tu poti decide ce este potrivit pentru tine.

2. Crede in ceea ce crezi

Crede in tine, crede ceea ce simti ca este corect pentru tine. Crede in visurile tale, in planurile tale, in ideile tale. Crede in ceea ce nu este popular si ramai loiala pasiunilor tale deoarece doar acestea te pot face cu adevarat fericita. Nu trai viata altor persoane, traieste-ti propria viata.

3. Invata sa ai incredere in tine

Oamenii dau sfaturi pe baza propriilor opinii si experiente. Nici macar cel mai inteligent om din lume nu stie intotdeauna ce este potrivit pentru tine. Deciziile potrivite sunt cele pe care le iei singura, in functie de ceea ce simti si crezi. Alege cu inima si nu te lasa influentata de oamenii din jurul tau.

4. Nu te concentra pe ce fac alti oameni

Imitarea este o rusine pentru unicitatea ta. Nu lasa ca esecul sau nerabdarea sa te impinga sa te conformezi cu ceea ce crezi ca ar trebui sa faci. Nu te concentra pe ce fac, spun sau cred alti oameni pentru ca singura persoana pe care ar trebui sa o impresionezi esti tu insati.

5. Traieste fiecare zi cu iubire in suflet

... si totul va fi mai frumos in viata ta. Ura si negativitatea te tin in spate, te trag in jos. Iubeste tot ce trebuie iubit. Cand renunti la negativitate, incepi sa vezi lucrurile cu alti ochi.