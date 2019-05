A doua jumatate a lunii mai va fi cu adevarat speciala pentru aceste trei zodii

Esti curioasa daca te numeri printre ele?

Berbec

A doua jumatate a lunii mai este una plina de surprize frumoase pe plan sentimental pentru tine. Venus se indreapta catre zodia ta, ceea ce inseamna ca iata amoroasa continua sa infloreasca frumos pentru tine. Daca te afli intr-o relatie, te vei simti foarte rasfatata de iubitul tau. Esti fericita ca amandoi sunteti pe aceeasi lungime de unda, aveti planuri comune pentru viitor si va ocupati precum o adevarata echipa de toate problemele care ajung in calea voastra.

In cazul in care esti singura, nici nu trebuie sa iti faci griji. In urmatoarele saptamani iti este foarte usor sa ii atragi pe cei din jurul tau cu naturaletea de care dai dovada. Straluceste pentru ca meriti!

Leu

In aceasta perioada esti un adevarat robot in ceea ce priveste viata profesionala. Astrele par sa fie de partea ta asa ca orice ai incepe in aceasta perioada iti va aduce stabilitate si beneficii financiare neasteptate. Venus se muta in casa carierei pentru tine in a doua jumatate a lunii, iar pana pe 8 iunie te vei simti mai apreciata ca niciodata nu doar de colegii de echipa si partenerii cu care colaborezi, si ci de superiori.

Indrazneste sa iesi din zona de confort si sa incepi sa pui pe hartie planurile frumoase pe care le ai. Nu le tine doar pentru tine, acum ai sansa de a le transforma in proiecte de lunga durata.

Fecioara

Urmarirea visurilor tale va fi obiectivul principal pentru tine in a doua jumatate a lunii mai. Ai curajul sa mergi mai departe, sa iti pui in ordine planurile astfel incat sa poti demara primele proiecte pentru urmatoarea perioada.

Tu esti o norocoasa, deoarece astrele sunt darnice cu tine si in ceea ce priveste viata sentimentala. Daca te afli intr-o relatie, atunci tu si partenerul de cuplu va veti planifica o calatorie care va va ajuta sa va rezolvati micile neintelegeri si sa fiti mai apropiati ca niciodata. Daca esti singura, trebuie doar sa ai putina rabdare. Vei intalni pe cineva care merita toata asteptarea.

