Ii ceri prea mult sau oare ceri persoanei gresite?

Exista o diferenta intre un barbat care te place si un barbat care te apreciaza.

Exista o diferenta intre un barbat care crede ca esti acceptabila si un barbat care crede ca esti de neinlocuit.

Exista o diferenta intre un barbat care crede ca esti sexy si un barbat care crede ca esti frumoasa.

Exista o diferenta intre un barbat care te place pentru corpul tau si un barbat care te place pentru sufletul tau.

Exista o diferenta intre un barbat care vrea doar sa se distreze si un barbat care vrea sa petreaca timp de calitate cu tine.

Exista o diferenta intre un barbat care vrea doar distractie si un barbat care vrea sa te pastreze in viata lui.

Exista o diferenta intre un barbat care te place si un barbat care este indragostit de tine.

Exista o diferenta intre un barbat care nu depune niciun efort in relatie si un barbat care se dedica trup si suflet.

Exista o diferenta intre un barbat despre care nu stii foarte multe si un barbat care vrea sa iti spuna trecutul lui.

Exista o diferenta intre un barbat care este cu gandul in alta parte atunci cand vorbesti si un barbat care te asculta si iti da sfaturi.

Exista o diferenta intre un barbat care iese doar cu tine si un barbat care te prezinta prietenilor si familiei.

Exista o diferenta intre un barbat care gaseste scuze de fiecare data si un barbat pe care stii ca te poti baza tot timpul.

Doua tipuri de barbati care exista. Fiecare indeplineste o anumita nevoie, insa trebuie sa te intrebi ce cauti cu adevarat, ce iti doresti cu adevarat.

Trebuie sa te intrebi daca ceri prea mult sau daca ceri persoanei gresite.

Si, cel mai important, trebuie sa fii sincera cu tine si sa te intrebi daca oare nu esti cu un barbat care nu se afla pe aceeasi pagini. Daca esti cu cineva care nu te iubeste asa cum vrei sa fii iubita. Si daca stii raspunsul si iti este teama sa iei o decizie, trebuie sa iti iei inima in dinti si sa o faci pentru ca nimic nu este mai rau decat sa traiesti in minciuna. Nimic nu este mai rau decat incercarea de a gasi dragoste si fericire in mijlocul durerii si haosului.