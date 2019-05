Cel mai important lucru pe care l-am invatat in luna mai si pe care il vom pune in aplicare de acum inainte

Iti hranesti sufletul cu iubire scotandu-l in natura. Stand la plaja si jucandu-te cu picioarele in nisipul cald. Bucurandu-te de razele suave ale soarelui. Facand o plimbare prin padure. Relaxandu-te la iarba verde. Bucurandu-te de un apus perfect in parc. Aceasta este hrana pentru sufletul tau. Natura este hrana.

Hraneste-ti sufletul cu iubire. Dragostea întărește sufletul, în timp ce ura și tristețea îl distrug Cum iti hranesti sufletul cu iubire? Iti hranesti sufletul cu iubire oferindu-i arta - melodii frumoase, filme inspirationale, piese de teatru, citate motivationale, fotografii splendide, carti cu povesti incredibile. Cand esti martor la o poveste care se joaca in fata ochilor tai, parca te schimbi. Uneori schimbarea este uriasa, alteori mai subtila. Dar chiar daca nu iti dai seama, porti in sufletul tau aceste povesti pe masura ce mergi prin viata. Arta hraneste sufletul. Iti hraneste simturile astfel incat sa vezi vibratia pozitiva in locul nuantelor gri, inchise, fara culoare. Iti permite sa vezi frumusetea atunci cand nu mai poti. Cum iti hranesti sufletul cu iubire? Iti hranesti sufletul cu iubire scotandu-l in natura. Stand la plaja si jucandu-te cu picioarele in nisipul cald. Bucurandu-te de razele suave ale soarelui. Facand o plimbare prin padure. Relaxandu-te la iarba verde. Bucurandu-te de un apus perfect in parc. Aceasta este hrana pentru sufletul tau. Natura este hrana. Cum iti hranesti sufletul cu iubire? Iti hranesti sufletul cu iubire lasand lucrurile simple din viata sa iti hraneasca intregul corp. Gandeste-te la bucuria pe care o simti cand bei o cana de cafea, cand mananci o felie de pizza proaspat scoasa din cuptor sau cand mergi acasa si iei masa in familie. Aceasta este hrana adevarata. Hrana pentru trup, suflet si minte. Cum iti hranesti sufletul cu iubire? Iti hranesti sufletul cu iubire oferindu-i... dragoste. Dragostea ne hraneste sufletul mai mult decat orice pe aceasta lume. Iubind crestem, ne dezvoltam, invatam, iertam, traim. Iubirea este cel mai mare dar pe care il oferim nu doar inimii noastre, ci si oamenilor din jurul nostru.