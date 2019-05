Esti fericita cu adevarat in relatie sau ti-e frica sa fii singura?

Daca m-ai cunoaste, nu ai zice vreodata ca ar putea sa-mi fie frica de singuritate. Zambesc si in poze, si in realitate. Mereu ma tine cineva de mana. Insa am trecut dintr-o relatie in alta fara pauza, fara sa ma gandesc prea mult. Am facut de toate ca sa nu ma simt singura. Tu nu? Asta pana cand am fost mai singura in doi.

Nici nu mai tin minte cand am inceput sa ma mint pe mine. Cert e ca numai asta stiam: cum sa fii intr-o relatie. Numai asta imi doream, de fiecare daca cand se termina ceva. Era de la sine inteles. Nu mi-am pus vreodata problema ca nu ar fi normal ce fac. La urma urmei, toata lumea tindea catre asta. Cele trei frici universale care te țin pe loc și cum să le învingi Adevarul: cu totii suntem singuri Cand in sfarsit am rupt cercul vicios al relatiilor de dragul de a nu fi singura, am putut sa observ si sa aflu cata lume era nefericita in jurul meu. Toti in relatii, toti pozand in #couplegoals pe retelele sociale. Am reusit sa vad adevarul: cu totii suntem singuri. Iar asta nu trebuie sa fie transformata intr-o insulta. Intr-o neregularitate. Intr-o limita a personalitatii sau a persoanei. Singuratatea e vazuta ca o problema ce trebuie remediata. Cu acatiste, ganduri de bine, incantatii in grup si incercari. Multe.