Cum recunosti o persoana spirituala. Priveste cu atentie in sufletul ei!

O persoana spirituala este in cautarea unui scop maret. Este constienta ca menirea sa pe pamant este complet alta si are o intuitie foarte buna.

Este o persoana echilibrata, calma, care stie ce trebuie sa puna pe primul loc si, cel mai important, cum sa actioneze in foarte multe situatii.

Este o persoana constienta, care acorda atentie fiecarei experiente si care stie ca doar de ea depinde sa aiba o viata implinita. Nu foarte multe persoane sunt spirituale, insa daca intalnesti pe cineva care vrea sa se dezvolte, atunci fii sigura ca aveti foarte multe lucruri de invatat impreuna. Daca si tu simti ca ai o misiune in viata si esti in cautarea ei, vei atrage in jurul tau persoane care gandesc si simt la fel. Insa vor fi si situatii in care intuitia te va insela. Sau poate ca vei avea tendinta sa acorzi prea multa credibilitate unor persoane. Si acest lucru este perfect firesc, pentru ca esti o persoana deschisa, care are un suflet cald si careia ii place sa comunice.

