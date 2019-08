3 Lucruri pe care le inveti doar atunci cand iti invingi teama de a trai in singuratate

Singuratatea nu are nicio legatura cu cati oameni sunt in preajma ta. Poti fi inconjurata de prieteni, dar totusi te poti simti singura adanc in sufletul tau.

Cel mai bun lucru pe care il poti face pentru tine cu privire la sentimentul de singuratate pe care il ai este sa il accepti si sa vezi ce incearca sa iti spuna. Aminteste-ti ca singuratatea nu este impotriva ta, ci din contra - iti poate ajuta sufletul sa inteleaga de ce are nevoie. Iata care sunt cele mai importante lucruri pe care le inveti doar atunci cand iti invingi teama de a trai in singuratate: 1. Singuratatea te ajuta sa intelegi de ce oameni ai nevoie in viata ta Singuratatea te poate ajuta sa te indepartezi de influentele negative ale vietii actuale si sa iti indrepti atentia asupra oamenilor de care ai nevoie in viata ta - oameni mai compatimitori, mai iubitori, mai fericiti, mai sustinitori, mai compatibili. Oameni care sa fie in aliniere cu ei insisi. 2. Singuratatea te face sa te intelegi mai bine Singuratatea te ghideaza in cele din urma catre calatoria ta interioara, catre lucrurile care conteaza cu adevarat pentru tine. Cand incepi sa te concentrezi asupra cresterii interioare, incepe o adevarata transformare in viata ta. Te simti mai linistita, mai fericita, mai independenta, mai dornica de a iti atinge scopurile si de a te concentra pe visurile si pe pasiunile tale. 3. Singuratatea te reconecteaza cu sufletul tau Cand petreci suficient de mult timp in compania propriei persoane, intelegi ca intre tine si suflet exista o conexiune mult mai speciala decat tot ce ai simtit pana acum. Singuratatea te indeparteaza de lumea fizica si te ajuta sa iti indrepti atentia asupra intuitiei, asupra reconectarii la spiritul tau. Singuratatea exista nu pentru ca iti lipseste conexiunea cu oamenii din jur, ci pentru ca iti lipseste conexiunea cu sufletul tau.