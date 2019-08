3 semne subtile ca ai de-a face cu un mincinos patologic

Toti oamenii mint, la un moment dat. Stii deja acest lucru, iar daca il negi, inseamna ca te minti chiar pe tine insati.

Nu mai este o surpriza pentru nimeni faptul ca toti am mintit, cel putin de cateva ori in viata. Poate ca am incercat sa impresionam pe cineva sau am evitat o situatie neplacuta. Sau poate ca nu am vrut sa ranim sentimentele cuiva, asa ca am omis adevarul. In orice caz, cu totii am spus minciuni mai mari sau mai mici.

Chiar daca unele minciuni pot fi considerate nevinovate, lucrurile se complica atunci cand obiceiul de a minti devine ceva la ordinea zilei.

Un mincinos patologic nu are niciun motiv sau un scop ascuns, ci pur si simplu simte nevoia sa minta de dragul de a minti. Cauza pentru aceasta nevoie de a minti compulsiv nu a fost inca descoperita. Ea este asociata cu multe alte aspecte si contexte care difera de la o persoana la persoana.

