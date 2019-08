Adevarata mantra a zodiei tale. Te va ajuta si te va ghida in viata

Esti curioasa sa afli care este mantra potrivita pentru zodia ta? Atunci este cazul sa citesti in continuare.

Fiecare semn zodiacal are o mantra potrivita dupa care ar trebui sa se ghideze in viata.

Exista o mantra perfecta pentru fiecare semn al zodiacului.

Aceste mantre pot fi extrem de utile deoarece te pot ajuta in momentele dificile, iti pot fi calauze in viata si te pot incuraja sa mergi mai departe indiferent de situatie. Incearca sa tii minte mantra potrivita zodiei tale si sa o rostesti in momentele mai dificile.

Berbec: Este momentul sa accept ce se intampla in prezent, sa renunt la trecut si sa am incredere in ce ar putea fi in viitor.

Taur: Nimic valoros nu se obtine usor. Muncesc pentru ce imi doresc, lupt pentru visurile mele si nu ma dau batuta pana cand nu ajung acolo unde imi doresc.

Gemeni: Daca este sa fie al meu, se va intampla. Universul stie mai bine de ce am nevoie pentru a fi fericita.

Rac: Nu permit gandurilor mele sa imi controleze emotiile. Aleg sa iau deciziile cu sufletul pentru ca el stie de ce are nevoie pentru a fi cu adevarat fericit.

Leu: Trebuie sa invat sa am rabdare. Sa nu mai grabesc lucrurile. Sa ma bucur de viata si sa fiu recunoscatoare pentru tot ce am reusit pana acum.

: Sufletul meu are nevoie de iubire. Sunt tot ce imi trebuie pentru a fi fericita, nu am nevoie de nimic mai mult.

Balanta: Aleg sa imi urmez inima, sa iau decizii bazandu-ma pe intuitie. Eu stiu cel mai bine de ce am nevoie pentru a ma simti fericita.

Scorpion: Lucrurile nu sunt niciodata ceea ce par. Aleg sa cred in mine indiferent de situatie. Aleg sa merg pe drumul meu si sa lupt pentru ce imi doresc.

Sagetator: Nu grabesc timpul. Am rabdare pentru ca stiu ca fiecare lucru se intampla in momentul in care trebuie sa se intample, nu cand imi doresc eu sa se intample.

Capricorn: Ingrijorarea nu va schimba niciodata lucrurile. Ma linistesc si ma concentrez pe gasirea solutiilor potrivite care sa ma ajute sa merg mai departe cu viata mea.

Varsator: Aleg sa nu mai tin cu dintii ce nu imi este sortit. Aleg sa fac un pas in spate si sa las divinitatea sa imi arate drumul pe care trebuie sa merg.

Pesti: Merg la drum cu mintea deschisa si sufletul curat. Stiu ca Universul are un plan minunat pentru mine.

foto main: Roman3dArt, Shutterstock