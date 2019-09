7 Mantre puternice pentru fiecare zi a saptamanii (2-9 septembrie)

Rosteste cate o mantra in fiecare dimineata si vei vedea cum totul se va schimba in bine:

Am pregatit pentru tine 7 mantre simple, insa extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei saptamani astfel incat sa reusesti sa faci fata cu brio tuturor provocarilor ce vor urma, sa inveti din ele si sa ai curajul sa lupti pentru ceea ce iti doresti.

Mantra pentru ziua de luni:

Ii multumesc Universului pentru darul acestei noi zile. Este un nou inceput. Sunt recunoscatoare pentru tot ce mi s-a intamplat pana acum si pentru tot ce urmeaza sa mi se intample.

Mantra pentru ziua de marti:

Aleg sa fac in aceasta zi tot ce imi sta in putinta astfel incat diseara, cand voi pune capul pe perna, sa am sentimentul unei satisfacii depline.

Mantra pentru ziua de miercuri:

Lucruri uimitoare mi se intampla in fiecare zi. Astazi aleg sa simt in sufletul meu bucurie, fericire, emotie. Astazi aleg sa zambesc clipa de clipa.

Nu vreau nimic mai mult. Am tot ce am nevoie chiar in acest moment. Sunt fericita.

Mantra pentru ziua de vineri:

Dragostea, bucuria si pacea sufleteasca sunt starea mea naturala. Astazi si in fiecare zi de acum inainte.

Mantra pentru ziua de sambata:

Astazi aleg sa zambesc mai mult oamenilor astfel incat sa influentez in mod pozitiv ziua lor. Astazi aleg sa ii faci fericiti pe cei cu care imi intersectez drumul.

Mantra pentru ziua de duminica:

Nu ma mai grabesc nicaieri. Este suficient sa fac tot ce imi sta in putinta.

foto main: Andrey Yurlov, Shutterstock