5 Adevaruri dure care te vor scoate din lumea ta si face o persoana mai puternica

Iata care sunt acele adevaruri mai putin frumoase si extrem de importante care iti vor deschide ochii si te vor ajuta sa fii o persoana mai puternica.

1. Nimeni nu este prea ocupat ca sa iti raspunda

Nu este prea dificil sa raspunzi unei persoane cand acum suntem legati de tehnologie. Toti stam cu telefoanele non stop dupa noi, asa ca daca cineva vrea sa iti raspunda, iti va raspunde. Da, uneori nu o va face instantaneu pentru ca fiecare este ocupat cu propriile probleme, insa peste cateva minute, ore sau poate chiar zile iti va raspunde. Iar daca nu o va face, inseamna ca a ales in mod deliberat sa nu iti raspunda.

2. Fiecare are propriul interes in viata

Indiferent de cat de autentica, de sincera, de grijulie este o anumita persoana, ea va fi intotdeuna mai constienta de propriile nevoi decat de cele ale oamenilor din jur.

3. Nu vei putea niciodata sa faci pe plac tuturor oamenilor

Daca ai asculta de fapt ce isi doreste fiecare persoana pe care o intalnesti de la tine, ai ajunge sa fii lipsita de viata, fara vlaga, fara energie, fara emotie. De aceea nu trebuie sa mai incerci sa faci oamenilor pe plac... pentru ca nu vei reusi niciodata si pentru ca si tu ai viata ta. Invata sa te pui pe primul loc.

In plus, intotdeauna va exista cineva care va fi diferit de tine... si te va critica indiferent de ceea ce faci. Nu uita, singura persoana pe care trebuie sa o multumesti esti doar tu.

4. Lumea nu iti datoreaza niciodata nimic

Nu astepta ca oamenii sa iti ofere ceva indiferent de ce le oferi tu lor. Ai doua optiuni in aceasta viata: continui sa visezi si sa iti petreci intreaga viata gandindu-te ca nu reusesti ceea ce iti doresti pentru ca nimeni nu te ajuta sau iesi din zona de confort, ai incredere in tine, lupti pentru ceea ce iti doresti si faci tot posibilul sa ajungi acolo unde visezi.

5. Actiunile sunt cele care te definesc... nu gandurile

Poti sta intreaga zi in casa visand la o lume mai buna sau imaginandu-ti cum schimbi tu anumite lucruri... dar pana nu faci ceva in acest sens, pana nu incepi sa implementezi schimbarea, nu vei vedea nicio diferenta in lumea reala. Intentia este un lucru minunat, insa daca nu este combinata cu actiunea, este aproape degeaba. La finalul zilei conteaza ceea ce faci, nu ceea ce gandesti.

foto main: Lia Koltyrina, Shutterstock