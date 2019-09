20 de semne ca te descurci mai bine decat crezi. Universul are grija de tine

Gaseste cel putin un motiv pentru care sa fii recunoscatoare pentru viata pe care o ai. Noi ti-am pregatit 20 de semne ca te descurci mai bine decat crezi. Iata care sunt acestea.

Chiar si in acele perioade dificile, intunecate, in care nu mai poti vedea luminita de la capatul tunelului este important sa ramai optimista. Sa inveti sa crezi in tine. Sa iti spui ca totul va fi bine. Sa gasesti cel putin un motiv pentru care sa fii recunoscatoare pentru viata pe care o ai. Si sa mergi mai departe.

Iata care sunt acele semne la care sa te gandesti in situatiile dificile:

1. Esti in viata.

2. Poti zambi.

3. Este si maine o zi.

4. Poti vedea rasaritul si apusul.

5. Poti auzi pasarile cantand. Poti simti vantul pe fata ta.

6. Poti iesi afara si te poti bucura de razele soarelui.

7. Poti gusta o bucatica de tort.

8. Te poti baga la somn fara sa te gandesti ca nu ai mancat nimic de zile intregi.

9. Te-ai trezit in aceasta dimineata cu un acoperis deasupra capului.

10. Ai putut sa alegi care sunt hainele in care sa te imbraci.

11. Ti-a fost teama pentru ziua de astazi. Dar totul a trecut.

12. Ai depasit cateva obstacole dificile si ai mers mai departe. Ai invatat lectii importante.

13. Esti o persoana ambitioasa, ai planuri, ai visuri cu aceasta viata.

14. Esti puternica. Mult mai puternica decat crezi tu.

15. Universul este alaturi de tine.

16. Ai cel putin o persoana care te iubeste neconditionat si care abia asteapta sa petreaca timp cu tine.

17. Ai pe cineva cu care iti poti aminti de "vremurile bune".

18. Ai pe cineva care te tine strans de mana si iti spune ca "Totul va fi bine".

19. Poti gasi cel putin un motiv pentru care sa iti spui ca "Viata este frumoasa".

20. Ai supravietuit pana acum... vei supravietui si de acum inainte.

Adevarul este ca ne descurcam mai bine decat multi oameni pe aceasta lume. Asa ca nu uita sa fii recunoscatoare pentru toate lucrurile pe care le ai.

