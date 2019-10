Cele mai norocoase zodii în iubire în luna octombrie

Luna septembrie este una incredibil de frumoasă pentru trei zodii norocoase. Află dacă și tu te numeri printre ele.

Ești curioasă dacă te afli printre ele?

Gemeni - Dragostea iti bate la usa

Ai o presimtire destul de interesanta cu privire la aceasta luna... ei bine, presimtirea ta este adevarata. Astrele se pregatesc sa te surprinda in cel mai frumos mod posibil. Urmeaza o perioada interesanta si speciala pentru tine in ceea ce priveste viata sentimentala.

In cazul in care esti singura, in scurt timp lucrurile se vor schimba deoarece Cupidon este pregatit. Dragostea iti va bate in curand la usa. Intrebarea este: esti pregatita pentru tot ce urmeaza sa se intample?

Sagetator - Ai mare incredere in tine

Pe plan sentimental stii foarte bine ce iti doresti; discutiile pe care le porti cu partenerul de cuplu sunt sincere si mature. Reusesti sa spui tot ce ai pe suflet astfel incat deciziile pe care le luati pentru viitorul vostru sa fie de lunga durata. Esti fericita deoarece iti dai seama ca amandoi sunteti pe aceeasi lungime de unda.

In cazul in care esti singura, astrele te sfatuiesc sa profiti de aceasta perioada si sa inveti sa te iubesti. Neconditionat. Cu bune si cu rele. In scurt timp (mai exact spre finalul lunii) va aparea si dragostea vietii tale.

Pesti - Experimentezi iubirea adevarata

A fost un an destul de interesant pana acum pentru tine, nu-i asa? Pe plan sentimental lucrurile devin cu adevarat frumoase, asa ca ar fi bine sa te pregatesti emotional pentru tot ce urmeaza. In cazul in care esti deja intr-o relatie, este posibil ca o intamplare sa te faca sa intelegi cat de speciala este relatia pe care o ai cu partenerul de cuplu.

Daca esti singura, spre jumatatea lunii ai sansa sa iti intalnesti sufletul pereche si sa experimentezi iubirea adevarata.

