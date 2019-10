15 Citate minunate despre dragoste, viață și pace de la John Lennon

Eu cred în orice până când se dovedeşte că mă înşel. Cred în zâne, în mituri, dragoni. Toate există atât timp cât sunt în mintea ta. Cine poate să spună aşadar că visele şi coşmarurile nu sunt la fel de reale că şi acest moment?

John Lennon a fost o legendă care nu încetează să inspiră generații peste generații. Artistul s-a folosit de puterea vocii lui pentru a trimite mesaje pozitive, încărcate de dragoste, în intreagă lume. Melodiile sale minunate cu versuri pline de iubire și de pace au reușit să atingă milioane de inimi.

Iată 15 dintre cele mai populare citate ale sale:

1. Avem nevoie doar de dragoste.

2. Calculează-ţi vârsta în numărul de prieteni, nu în ani, iar viaţa în zâmbete, nu în lacrimi.

3. Avem toţi darul ăsta al iubirii, dar iubirea e că o plantă preţioasă. Nu poţi s-o accepţi doar şi apoi s-o laşi în dulap, gândindu-te că se va descurca singură. Trebuie s-o uzi. Trebuie să ai grijă de ea şi s-o hrăneşti.

4. Totul va fi bine în final. Dacă nu e bine, nu e final.

5. Viaţa e ceea ce ţi se întâmplă în timp ce eşti ocupat să faci alte planuri.

6. Dacă toată lumea ar cere pace în loc de încă un televizor, atunci ar fi pace.

7. Nu îmi pasă prea mult de bani, banii nu îmi pot cumpăra iubire.

8. Unpe-l visezie doar un vis. Un vis pe care-l visăm împreună e o realitate.

9. Dacă cineva crede că dragostea şi pacea sunt clişee care ar fi trebuit lăsate în trecut, în anii ’60, asta e problema lui. Dragostea şi pacea sunt eterne.

10. Trăim într-o lume în care suntem nevoiți să ne ascundem pentru a face dragoste, în timp ce violența se practică în văzul tuturor.

11. Nu ai nevoie de altcineva să îţi spună cine eşti sau cine să fii. Eşti liber să fii cine eşti.

12. Eu cred în orice până când se dovedeşte că mă înşel. Cred în zâne, în mituri, dragoni. Toate există atât timp cât sunt în mintea ta. Cine poate să spună aşadar că visele şi coşmarurile nu sunt la fel de reale că şi acest moment?

13. Timpul pe care îţi place să-l pierzi nu e pierdut.

14. Iubirea este o promisiune, iubirea este un suvenir, odată dat niciodată uitat, niciodată lăsat să dispară.

15. Totul devine limpede atunci când eşti îndrăgostit.

