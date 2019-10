Cum am invatat sa-mi accept si sa-mi pretuiesc feminitatea

Atunci cand energia ta feminina e blocata, nu te poti bucura de viata si nu obtii acel echilibru care ti-ar aduce linistea.

Prin anii optzeci, cand miscarea feminista a inceput sa prinda forta, se punea mare pret pe egalitatea dintre sexe, doar ca aceasta egalitate a fost interpretata un pic gresit. Tunsorile scurte, masculine, au devenit trendy, umerii supradimensionati ascundeau formele feminine si costumul androgin s-a transformat intr-un soi de stindard pentru drepturile femeilor. Foarte multe femei se chinuiau sa ajunga in pozitii de putere abandonandu-si feminitatea.

Nu spun ca a fost un lucru rau. Generatiile de dinaintea noastra au simtit nevoia unui gest indraznet pentru a putea fi luate in serios de societatea patriarhala, dar problema e ca am inceput sa credem ca pentru a avea succes in profesie, trebuie sa ne conformam unei versiuni a noastre mai masculine.

foto main: OlScher, Shutterstock