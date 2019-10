Elibereaza-te de tot ce a fost, accepta ceea ce este si ai incredere in ce va fi

Sa faci pace cu trecutul este necesar pentru propria fericire. Accepta tot ce s-a intamplat, invata din greselile facute astfel incat sa nu le mai repeti si mergi mai departe cu viata ta. Este momentul sa te eliberezi de tot ce te tine in spate.

Elibereaza-te de tot ce a fost...

Lasa trecutul in spate si iarta toate persoanele care te-au ranit. Stiu, este dificil sa faci asta insa doar asa vei reusi sa inchizi odata pentru totdeauna usa trecutului si sa mergi mai departe cu viata ta. Nu te astepta ca acest moment sa se intample peste noapte. Nici vorba. Ai nevoie de mult efort, de timp, de rabdare si de iubire pentru propria persoana pentru tot ce urmeaza in viata ta.

Sa faci pace cu trecutul este necesar pentru propria fericire. Accepta tot ce s-a intamplat, invata din greselile facute astfel incat sa nu le mai repeti si mergi mai departe cu viata ta. Este momentul sa te eliberezi de tot ce te tine in spate.

Accepta ceea ce este...

Viata ta se intampla chiar acum. Asadar, singurul moment care conteaza cu adevarat este momentul prezent. Nu trebuie sa te intereseze ce a fost ieri si nici ce va fi maine.

Concentreaza-te pe ce se intampla acum. Traieste liber. Zambeste. Iubeste. Bucura-te de fiecare clipa ca si cum aceasta ar fi ultima ta zi pe acest pamant.

Invata sa apreciezi ceea ce ai, sa fii recunoscatoare pentru tot ce ti se intampla, sa nu te mai stresezi din nimicuri si sa mergi mai departe orice ar fi. Gaseste in fiecare clipa un motiv pentru care sa te simti bine, sa te simti fericita.

Ai incredere in ce va fi...

Ai incredere in Univers, are un plan maret pentru tine. Poate ca lucrurile nu se vor intampla asa cum iti doresti, insa nu trebuie sa te ingrijorezi... pentru ca ce iti pregateste Dumnezeu este de o mie de ori mai frumos decat ce iti doresti tu.

Ai incredere ca totul va fi bine. Fericirea necesita timp. Nu te simti mult mai implinita cand obtii ceva pentru care ai muncit mult timp, pentru care ai stat nopti nedormite si te-ai stresat incredibil de mult?

Universul are atat de multe planuri incredibile pentru tine. Va veni un moment in care toata suferinta pe care a simtit-o inima ta va fi cu un scop. Iar in momentul in care iti vei descoperi povestea vei intelege de ce ai fost nevoita sa treci prin atat de multe.

