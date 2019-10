Horoscopul lunii noiembrie. Iata care sunt cele mai norocoase semne zodiacale ale acestei luni de toamna.

Află care sunt cele mai norocoase semne zodiacale ale lunii noiembrie.

Rac - Aceasta este cea mai buna perioada a anului pentru tine

In luna noiembrie lucrurile se schimba radical pentru tine pe toate planurile - de la viata profesionala pana cea personala si amoroasa. Intrebarea este: esti pregatita pentru tot ce urmeaza? In sfarsit vezi luminita de la capatul tunelului in ceea ce priveste cariera. Esti mai fericita ca niciodata deoarece incep sa apara si rezultatele muncii tale, iar superiorii sunt impresionati de tot ce ai realizat pana acum.

Pe plan sentimental, poti lua cateva decizii majore in ceea ce priveste relatia pe care o ai cu partenerul de cuplu. In sfarsit te simti fericita si implinita.

Leu - Simti ca in sfarsit esti acolo unde trebuie sa fii

Dupa o perioada usor agitata si schimbatoare, luna noiembrie pare sa fie una dintre cele mai frumoase luni ale anului pentru tine. Esti relaxata, romantica si foarte creativa si lucrurile par sa iti mearga tot mai bine pe toate planurile.

In viata profesionala astrele iti recomanda sa incepi acel proiect la care visezi de atat de mult timp. Este momentul sa iesi din zona de confort si sa faci ce iti place cu adevarat. Desi primesti sfaturi bune de la oamenii din jur, de data aceasta incearca sa ai incredere in tine, in ideile si in planurile tale deoarece tu stii cel mai bine ce ai de facut pe acest drum nou.

Sagetator - Esti cea mai norocoasa in aceasta perioada

Venim cu vesti bune catre tine, draga Sagetator. Sper ca stii cat de speciala va fi urmatoarea perioada pentru tine. Pentru urmatoarele 13 luni, Jupiter, planeta norocului, a abundentei si a expansiunii, te va surprinde cu binecuvantari la fiecare pas. Iti va oferi spatiul de care ai nevoie in acele momente ale vietii tale si iti va oferi cadou cateva calatorii importante de dezvoltare personala pe care ar fi bine sa le accepti.

In viata sentimentala lucrurile se vor schimba destul de mult si chiar daca la inceput nu intelegi ce se intampla, in cele din urma iti vei da seama ca tot ce se intampla acum este pentru binele tau.

foto main: Irina Alexandrovna, Shutterstock