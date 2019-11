Cele mai norocoase zodii în iubire în luna noiembrie

Luna octombrie este una incredibil de frumoasă pentru trei zodii norocoase. Află dacă și tu te numeri printre ele.

Ești curioasă dacă te afli printre ele?

Berbec - Esti pregatita sa faci pasul cel mare

Dupa o perioada in care nu prea ai fost in apele tale si in care ai avut foarte multe pe cap, persoana iubita ti-a demonstrat cat de mult contezi pentru el sustinandu-te neconditionat, fiindu-ti alaturi si oferindu-ti cele mai bune sfaturi. Practic, ti-a devenit cel mai bun prieten si, si mai important, un adevarat partener pentru viata.

In noiembrie hotarasti ca esti pregatita pentru urmatoarea etapa a relatiei tale si este posibil sa fii tu cea care face primul pas. In cazul in care esti singura, nu trebuie sa iti faci griji. Astrele iti pregatesc o surpriza cu adevarat speciala spre final de luna.

Balanta - Faci pace cu tine si astfel incat sa iubesti din nou

Profita de aceasta luna pentru a iti rezolva problemele interioare; este momentul sa privesti adanc in sufletul tau, sa iti dai seama ce te macina si ce trebuie sa faci pentru a inchide odata pentru totdeauna usa trecutului si a te concentra doar pe momentul prezent.

In momentul in care reusesti sa scapi de cicatricile traumelor dificile prin care ai trecut si sa alegi sa iti traiesti viata asa cum iti doresti, inveti sa iubesti din nou si sa iti deschizi inima in fata oamenilor la care tii cu adevarat. Pe plan sentimental, partenerul de cuplu este impresionat de evolutia ta spirituala.

Capricorn - Inveti din nou ce inseamna sa fii fericita

In luna noiembrie zodia ta este cea mai norocoasa dintre toate si asta deoarece astrele sunt de partea ta si iti pregatesc surprize cu adevarat speciale.

Dupa o perioada atat de dificila, inveti din nou sa ai incredere in oameni. Inveti sa iti deschizi sufletul si sa distrugi toate acele bariere si ziduri inalte pe care le-ai construit in jurul inimii tale. Inveti sa fii fericita cu ceea ce ai. Si, cel mai important, inveti sa oferi cea mai pura si mai sincera iubire. Daca esti singura, ai ocazia sa intalnesti o persoana speciala care iti va demonstra ce inseamna sa fii intr-o relatie de dragoste adevarata.

