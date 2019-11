Căsătoria te face fericit? Care sunt cele mai împlinite cupluri

Rezultatele cercetarii, publicata miercuri de Pew Research Center, arata ca sprijinul public pentru concubinaj este in crestere. Majoritatea persoanelor chestionate din fiecare grup de varsta a spus ca e acceptabil sa traiesti cu un partener cu care nu esti casatorit legal.

In acelasi timp, numarul adultilor americani care traiesc in concubinaj a depasit dublul valorii din 1993, ajungand de la 3% la 7%. Adultii americani casatoriti reprezinta 53% din totalul populatiei, relateaza The New York Times.

