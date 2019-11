5 Semne ca te iubeste cu toata fiinta lui (chiar daca nu ti-a spus pana acum asta)

Iubirea nu este despre ceea ce spui, ci despre ceea ce faci.

Regasesti aceste semne la partenerul de cuplu? Daca da, inseamna ca esti o norocoasa.

1. Nu se teme sa faca sacrificii mari pentru tine

Este usor sa faci sacrificii importante pentru persoanele la care tii. In relatiile de iubire, este nevoie de un echilibru al sacrificiului reciproc; in caz contrar, unul dintre parteneri are de suferit.

Un barbat indragostit nu va sa prea mult pe ganduri si va face sacrificii pentru a isi vedea partenera fericita, cu zambetul pe buze. Astfel de gesturi sunt un fel de a spune "Te iubesc" fara cuvinte.

2. Intotdeauna te asculta

Nu conteaza ca este obosit, sa are alte probleme pe cap, ca trebuie sa faca altceva, daca ai o problema, isi gaseste timp sa te asculte, sa iti fie alaturi si sa te sustina.

3. In fata ta renunta la toate mastile

In fata ta poate fi asa cum este in realitate. Nu ii este teama sa isi arate defectele si sa fie vulnerabil; lasa garda jos si iti permite sa ii vezi sufletul, sa ii asculti inima si sa ii intelegi sentimentele. Are incredere in tine ca nu vei face nimic pentru a il rani.

4. Este mandru de tine

Daca te iubeste cu adevarat, te va lauda tuturor oamenilor dragi. Se va mandri cu tine si va vorbi non stop de cat de minunata esti, de calitatile tale, de reusitele si de visurile pe care ai reusit sa ti le implinesti pana acum.

5. Este sincer cu tine

Un semn evident, insa foarte important. Cu tine nu a avut, nu are si nici nu va avea niciodata chef de jocuri. Intotdeauna i-a placut sa iti spuna adevarul, sa fie sincer si sa vorbeasca din suflet. Nu ti-a ascuns niciodata nimic pentru ca stie cat de mult urasti minciuna.

Acesta este un alt semn ca te iubeste la nebunie si ca ar face orice pentru tine.

