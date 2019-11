Nu te lasa niciodata controlata de trei lucruri: trecut, oameni si bani!

In mainile tale sunt fraiele vietii tale. Doar tu iti poti scrie destinul. Sa nu uiti niciodata acest lucru.

Nu te lasa niciodata controlata de trecut

Nu mai poti schimba trecutul. Ce a fost a fost. Accepta tot ce s-a intamplat, invata-ti lectiile si mergi mai departe. Ce se intampla in acest moment este ceea ce conteaza cu adevarat.

Concentreaza-te pe viata care se intampla fix sub ochii tai, nu fi prizoniera trecutului. Viata ta este chiar acum, asa ca incearca sa o traiesti cum stii tu mai bine. Indreapta-ti atentia lucrurilor care te fac fericita, fii recunoscatoare pentru toate momentele frumoase si pentru cele mai putin frumoase deoarece datorita lor ai ajuns unde esti acum.

Nu te lasa niciodata controlata de oameni

Nu permite nimanui sa se joace cu viata ta, cu planurile tale, cu visurile tale, cu ideile tale. Nu permite nimanui sa ia decizii in locul tau, sa iti influenteze dorintele sau sa te schimbe in vreun fel. Asculta sfaturile pe care le primesti de la cei din jurul tau, insa incearca sa te bazezi pe intuitie. Tu stii cel mai bine de ce ai nevoie de la viata; tu cunosti cel mai bine drumul pe care vrei sa mergi. Asculta-ti sufletul si alege cu inima.

In mainile tale sunt fraiele vietii tale. Doar tu iti poti scrie destinul. Sa nu uiti niciodata acest lucru.

Nu te lasa niciodata controlata de bani

In ultima perioada prea multi oameni devin tot mai concentrati asupra vietii financiare. Banul ajunge sa fie pe primul loc in ceea ce priveste prioritatile noastre in viata. De ce?

De ce alergam dupa bani cand viata este despre lucruri simple?

Viata este despre impartasirea amintirilor, despre fericirea oamenilor din jurul nostru. Este despre bucurii marunte, despre puterea de a te descoperi cu adevarat, de a fi cu cei de care iti pasa, despre iubirea sincera si pura, despre cautarea drumului potrivit pentru tine. Este despre distractie, despre rasete, despre oameni speciali.

foto main: