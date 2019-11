5 Lucruri pe care sa le spui pentru a dezarma un manipulator

Tine-le minte si foloseste-le in momentele in care ai nevoie de ele.

Oamenii manipulatori se inmultesc pe zi ce trece si ii poti gasi peste tot - de la cercul de prieteni la colegii de la locul de munca... sau poate chiar si printre membrii familiei vei da din cand in cand de un manipulator. Acestia se vor juca fara mila cu sentimentele si emotiile tale sau vor incerca sa poarte masti in fata ta doar pentru a obtine ce isi doresc de la tine.

Copiii vor plange, in timp ce adultii va vor spune o poveste emotionant doar pentru a te cuceri si a te convinge sa treci de partea lor si sa ii ajuti.

Stii cum sa te feresti de o persoana manipulatoare? Avem noi cateva trucuri eficiente pentru tine:

1. Spune "NU"

Este in regula sa refuzi. Este in regula sa spui "Nu". Nu trebuie sa faci nimic din ceea ce nu iti doresti sa faci. Este propria ta viata, iar decizile iti apartin in intregime.

2. Spune "Sunt foarte ocupata. Vorbim cu alta ocazie"

De cele mai multe ori o persoana manipulatoare isi va dori sa vorbeasca cu tine astfel incat sa isi poata folosi trucurile. Daca tu o refuzi, atunci nu te va putea influenta in niciun fel.

Nu ii permite sa te controleze. Nu ii permite sa isi manifeste puterea pe care o are asupra ta. Stabileste anumite limite si nu te teme sa ii arati ca nu te lasi intimidata de nimeni.

4. Spune "Vom vorbi in momentul in care te vei calma"

Astfel ii vei demonstra ca nu isi va putea folosi niciodata starile emotionale exagerate pentru a te influenta in vreun mod sau altul. Cand esti extrem de emotionala, esti vulnerabila la manipulare, iar o persoana toxica stie cel mai bine acest lucru.

5. Spune "Nu voi accepta asta"

Daca un manipulator incalca limitele impuse de tine, atunci trebuie sa il anunti ca nu te lasi intimidata de el si ca nici nu ii vei oferi ceea ce isi doreste. Fii sincera si spune direct ca nu poti accepta ceea ce se intampla.

