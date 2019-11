7 Mantre puternice pentru fiecare zi a saptamanii (25 noiembrie - 1 decembrie)

Rosteste cate o mantra in fiecare dimineata si vei vedea cum totul se va schimba in bine:

Am pregatit pentru tine 7 mantre simple, insa extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei saptamani astfel incat sa reusesti sa faci fata cu brio tuturor provocarilor ce vor urma, sa inveti din ele si sa ai curajul sa lupti pentru ceea ce iti doresti.

Mantra pentru ziua de luni:

Acum este timpul meu sa reusesc. Acum este timpul meu sa cred in mine. Acum este timpul meu sa las in spate trecutul si sa merg mai departe cu viata mea.

Mantra pentru ziua de marti:

Forta mea interioara imi apartine doar mine si refuz cu desavarsire sa permit altor persoane sa puna stapanire pe ea.

Mantra pentru ziua de miercuri:

Astazi ma eliberez de puterea fricii, a neincrederii, a indoielii. Astazi aleg ca valori de viata curajul si credinta ca va fi mai bine.

Am incredere in intuitia mea. Am incredere in intelepciunea mea. Am incredere ca totul va fi bine. Iau deciziile pe care le consider potrivite pentru mine si merg mai departe cu viata mea.

Mantra pentru ziua de vineri:

Nenumarate lucruri minunate sunt pregatite pentru mine si stiu ca vor fi zile mai bune. Trebuie doar sa am rabdare.

Mantra pentru ziua de sambata:

Aleg sa traiesc asa cum imi doresc. Imi folosesc vocea pentru a spune ce am pe suflet, pentru a fi sincera. Imi folosesc vocea pentru a face o schimbare in aceasta lume.

Mantra pentru ziua de duminica:

Sunt increzatoare in ceea ce sunt. Stiu ca inima mea este puternica, asa ca las in urma insecuritatea si indoiala de sine si aleg sa merg cu inima deschisa catre viitor.

