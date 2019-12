7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (2-8 decembrie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine:

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantra pentru ziua de luni:

Mintea îmi este plină de gânduri care aduc iubirea, lumina și adevărul în viața mea. Toate legăturile pe care le am cu oamenii din jurul meu sunt bazate pe dragoste.

Mantra pentru ziua de marți:

Pacea din interiorul inimii mele este mai adâncă decât cuvintele o pot exprima. Fericirea pe care o simte sufletul meu în aceste momente este contagioasă.

Mantra pentru ziua de miercuri:

În fiecare zi învăț mai multe despre cum să îmi îndeplinesc țelurile. Învăț din greșeli și mă las condusă de intuiție. Nu îmi este teamă de eșecuri pentru că ele mă fac mai puternică.

Am încredere că procesul vieții îmi va aduce cel mai mult bine. Am încredere că Universul are un plan minunat pentru mine. Trebuie doar să învăț să am răbdare și să ii permit timpului să își joace cartea.

Mantra pentru ziua de vineri:

Înțeleg că în mine însămi sunt posibilități nelimitate. Astăzi aleg să fac o schimbare. Astăzi aleg să nu mai stau în zona de confort unde este cald și bine și să încep ceva nou. Astăzi aleg să îmi urmez un vis.

Mantra pentru ziua de sâmbătă:

Iubesc ceea ce sunt și persoana care devin. Învăț să fiu atentă la mine, la emoțiile pe care le simte inima mea și la sentimentele care până acum se ascundeau în sufletul meu.

Mantra pentru ziua de duminică:

Cel mai mare dar pe care mi-l pot da este iubirea necondiționată. Aleg să am grijă de mine, să mă pun pe primul plan și să lupt clipă de clipă pentru a îmi vedea sufletul fericit cu adevărat.

