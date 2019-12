5 Lucruri pe care trebuie sa le uiti pentru a merge mai departe cu viata ta

Iata care sunt acele lucruri pe care trebuie sa le uiti pentru a reusi sa mergi mai departe cu viata ta:

O zi in care nu razi este o zi irosita.

Iata care sunt acele lucruri pe care trebuie sa le uiti pentru a reusi sa mergi mai departe cu viata ta:

1. Uita de acel vis ca totul ar trebui sa fie usor

Cine ti-a spus ca viata este usoara? Nimic frumos nu este usor in aceasta lume. Cei care cad si se ridica sunt mult mai puternici decat cei care nu au cazut niciodata.

2. Uita de ideea ca lucrurile ar trebui sa fie intr-un anumit fel

Nimic nu este asa cum trebuie sa fie. Fiecare clipa este diferita - ziua de astazi este diferita de ziua de ieri, iar ziua de maine va fi diferita de ziua de astazi. Tie nu iti ramane decat sa te adaptezi si sa mergi mai departe.

3. Uita de teama pe care o ai cu privire la infrangeri

Iti este frica sa dai gres? Din greseli inveti cele mai importante lectii de viata. Accepti ce se intampla, iti inveti lectia si mergi mai departe.

4. Uita de toate acele lucruri pe care nu le ai si nici nu le vei avea niciodata

Concentreaza-te asupra resurselor la care chiar ai acces. Totul incepe si se termina in mintea ta. Da putere lucrurilor pe care deja le detii, care te pot ajuta, care iti pot face viata mai frumoasa. Nu iti consuma energia concentrandu-te asupra lucrurilor pe care nu le ai si nici nu le vei avea vreodata.

5. Uita de dorinta de a face tuturor oamenilor pe plac

Nu iti trai viata dupa planul altor persoane. Fiecare om in aceasta lume isi are propriul drum. Tu invata sa te concentrezi doar asupra drumului tau pentru ca la finalul zilei singura persoana pe care o vei vedea in oglinda esti chiar tu.

6. Uita de toata negativitatea din jurul tau

Nu te mai concentra asupra lucrurilor negative.... si nici asupra oamenilor negativi. Nu permite dramelor marunte de zi cu zi sa te darame, sa iti franga aripile, sa nu iti permita sa visezi sau sa lupti pentru ceea ce iti doresti. Mergi mai departe indiferent de situatia in care te afli - ai nevoie de un gand pozitiv pentru a iti incarca inima de speranta.

foto main: Maksim Shirkov Shutterstock