14 Lectii de viata pe care le-am invatat de la mama. Si pe care vreau sa le stii si tu 

Majoritatea oamenilor isi petrec intreaga viata cautand fericirea in ceva sau in cineva. Insa adevarul este ca fericirea nu traieste la un colt de strada. Fericirea traieste in inima ta.

1. Cand totul merge pe dos, singurul care te mai poate salva este rasul. Dar un ras adevarat, din tot sufletul.

2. Traieste in prezent. Ziua de ieri deja s-a intamplat si nu ai certitudine cu privire la ce se va intampla maine.

3. Daca dragostea doare, atunci nu este dragoste. Nu te multumi niciodata cu mai putin. Draga mea, tu meriti mult... mult mai mult.

4. Nu ai fost, nu esti si nici nu vei fi singura. Intotdeauna vei avea langa tine o persoana care sa te sustina in momentele dificile.

5. Esti puternica chiar si atunci cand simti ca nu mai poti. Ai trecut prin atat de multe, nu are rost sa te dai batuta.

6. Viata devine mult mai interesanta atunci cand renunti la toate regulile si alegi sa o traiesti la intensitate maxima.

7. Orice problema are o rezolvare. Depinde doar de tine daca reusesti sa o gasesti sau nu.

8. Gaseste clipa de clipa un lucru marunt care sa te faca sa fii recunoscatoare pentru viata ta.

9. Cand te uiti in oglinda, iubeste cu tot sufletul ceea ce vezi.

10. Scapa de dorinta de a arata cu degetul si de a judeca oamenii. Fiecare persoana are un drum in viata, fiecare persoana are in spate o poveste pe care nimeni nu o stie.

11. Uita de barbatul perfect. El nu exista. Asa cum nici tu nu esti perfecta, nu astepta sa il intalnesti pe Fat Frumos. Imperfectiunea este frumoasa.

12. Majoritatea oamenilor isi petrec intreaga viata cautand fericirea in ceva sau in cineva. Insa adevarul este ca fericirea nu traieste la un colt de strada. Fericirea traieste in inima ta.

13. Fa lucrurile care iti plac mai des.

14. Nimic nu este intamplator. Totul se intampla pentru un motiv. Oamenii care bat la usa sufletului tau vin cu un scop. Sa nu uiti niciodata asta.

15. Nu fi niciodata dura cu oamenii batrani. Si tu vei fi ca ei intr-o buna zi.

foto main: Romix Image, Shutterstock