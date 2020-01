Cele mai norocoase zodii in iubire in luna ianuarie (2019)

Luna ianuarie este una incredibil de frumoasă pentru trei zodii norocoase. Află dacă și tu te numeri printre ele.

Esti curioasa daca te afli pe lista?

Berbec - Ai curaj sa spui ce ai pe suflet

In aceasta luna alegi sa iti deschizi sufletul si sa spui tot ce te apasa; sa impartasesti cu oamenii dragi ce simti cu adevarat. Sa lasi mastile jos si sa fii tu insati. In aceasta luna alegi sa te apropii mai mult ca niciodata de partenerul de cuplu, fapt ce va consolida si mai mult relatia dintre voi.

In cazul in care esti singura, astrele se pregatesc sa iti scoata in cale o persoana cu adevarat speciala; trebuie doar sa mai ai putina rabdare.

Gemeni - Surprize neasteptate pentru tine

Luna ianuarie este una cu adevarat deosebita pentru tine deoarece vine cu surprize neasteptate pe plan sentimental si iti da peste cap toate planurile facute pana acum. Poti spune ca incepi 2020 mai bine ca niciodata deoarece astrele sunt de partea ta si iti scot in cale sufletul pereche.

Desi iti este usor teama deoarece nici nu te mai recunosti, alegi sa renunti la toate zidurile pe care le-ai construit in jurul inimii tale si sa iubesti cum nu ai mai iubit pana acum. Fara limite.

Fecioara - Partenerul de cuplu iti face o surpriza neasteptata

Luna ianuarie este una dintre cele mai frumoase luni pentru tine in ceea ce priveste viata sentimentala. Daca esti deja intr-o relatie, in doar cateva zile partenerul de cuplu iti face o surpriza neasteptata si iti propune sa faceti urmatorul pas in relatia voastra.

In cazul in care esti singura, nu trebuie sa iti faci griji deoarece Cupidon este deja pregatit; doar asteapta momentul potrivit pentru a iti scoate in cale sufletul pereche. Intrebarea este: tu esti pregatita ca viata sa ti se schimbe radical?

