7 Mantre puternice pentru fiecare zi a saptamanii (6-12 ianuarie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine:

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantra pentru ziua de luni:

Am tot ce imi trebuie pentru a fi fericita in acest moment. Am tot ce imi trebuie pentru a zambi cu adevarat. Am tot ce imi trebuie pentru a fi iubita.

Mantra pentru ziua de marti:

Sunt demna de toate lucrurile minunate pe care viata vrea sa mi le ofere si merit sa traiesc in pace, in liniste, in iubire, in armonie.

Mantra pentru ziua de miercuri:

Accept tot ce imi vine in cale si aleg sa gasesc acele lucruri care ma fac cu adevarat fericita.

Mantra pentru ziua de joi:

Astazi aleg sa am curaj. Astazi aleg sa cred in mine. Astazi aleg sa ma iubesc.

Mantra pentru ziua de vineri:

Renunt la toate gandurile si sentimentele negative despre mine. Aleg sa ma iubesc pentru ca doar eu stiu sa imi ofer adevarata iubire.

Mantra pentru ziua de sambata:

Zambesc si sunt fericita. Traiesc si asta este tot ce conteaza. Sunt nerabdatoare sa vad ce imi aduce ziua de azi.

Mantra pentru ziua de duminica:

Grija este o pierdere masiva de timp si de energie. Nu schimba nimic. Astazi aleg sa elimin grija din gandurile mele.

foto main; Yan Bin, Shutterstock