Globurile de aur 2020. Lista completă a câștigătorilor Golden Globes

Cea de-a 77-a ediţii a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), a adus mari surprize în rândul câștigătorilor. Vă prezentăm lista completă!

„Once Upon a Time in Hollywood”, de Quentin Tarantino, marele câştigător al galei Globurilor de Aur. „Once Upon A Time In Hollywood" a fost, cu trei trofee, marele câştigător al galei Globurilor de Aur 2020, fiind desemnat cea mai bună comedie, în timp ce "1917", de Sam Mendes, a primit premiul pentru cea mai bună dramă. „Succession", „Fleabag" şi „Cernobîl" au primit majoritatea premiilor TV.

Ramy Youssef a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie, pentru rolul din "Rami".

Renée Zellweger, premiată cu Globul de Aur 2020 pentru cea mai bună actriţă într-un film dramă.

foto main: Thorsten Schmitt Shutterstock