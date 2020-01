Mantrele anului 2020. Rostește-le lunar pentru a atrage abundența și prosperitatea în viața ta

Am pregătit pentru tine câte o mantră minunată pentru fiecare lună din anul 2020. Atrage abundența și prosperitatea în viața ta.

Mantra pentru luna ianuarie

Sunt deschisă să primesc toate lucrurile frumoase pe care Universul este pregătit să mi le ofere. Sunt deschisă să îmi schimb viață. Sunt deschisă să mă bucur de fiecare lucru special care mi se întâmplă.

Mantră pentru luna februarie

Eu merit prosperitate. Merit să am succes. Merit să am o viață abundentă. Visurile mele devin realitate.

Mantră pentru luna martie

Astăzi sunt recunoscătoare pentru tot ce am obținut până acum în viața mea. Îi mulțumesc Universului și sunt pregătită pentru următoarea etapă.

Mantră pentru luna aprilie

Merit să am un viitor prosper. Sunt pregătită să primesc tot ce îmi poate oferi Universul.

Mantră pentru luna mai

Universul și divinitatea contribuie acum din plin la prosperitatea mea.

Mantră pentru luna iunie

Îmi deschid acum mintea în fața prosperității infinite care există la tot pasul.

Mantră

luna

Siguranța financiară este o constantă în viața mea. Simt o deplină susținere din partea Universului.

Mantră pentru luna august

Am încredere că totul va fi bine. Am încredere că în scurt timp lucrurile se vor schimba. Universul are un plan frumos pentru mine. Totul va fi bine pe plan financiar.

Mantră pentru luna septembrie

Creez abundență pentru mine și toți oamenii din jurul meu.

Mantră pentru luna octombrie

Găsesc întotdeauna oportunități de a îmi împlini visurile și de a face un profit mare.

Mantră pentru luna noiembrie

Dumnezeu mă inspiră și îmi oferă oportunitățile necesare pentru a obține ceea ce îmi doresc.

Mantră pentru luna decembrie

Din ceea ce primesc dăruiesc cu bucurie și generozitate.

