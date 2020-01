Eclipa de luna din Rac de pe 10 ianuarie ne pregateste pentru o schimbare cosmica

Este momentul sa ne pregatim deoarece incepand cu data de 10 ianuarie vom incepe un drum incarcat de emotii si sentimente mai puternice ca niciodata.

Pe 10 ianuarie vom avea nu doar Luna Plina in Rac, ci si prima eclipsa lunara a acestui an. Energia va fi una intensa si ne va pregati pentru o noua schimbare importanta din viata noastra. Emotiile intensificate impreuna cu intuitia crescuta si tensiunea interioara sunt doar cateva dintre lucrurile majore la care trebuie sa fim foarte atenti.

Ce va aduce Eclipsa de luna din Rac de pe 10 ianuarie pentru toate zodiile:

1. Intensitate emotionala

Racul este o zodie cu o intuitie foarte puternica, iar Luna este semnul astral care ne ghideaza intuitia. Cu energia amplificata de la eclipsa lunara, aceasta este o perioada foarte buna pentru a avea incredere in noi si pentru a ne lasa conduse de intuitie. Daca intuitia ne spune ceva anume, cel mai bine ar fi sa o ascultam deoarece ne poate ajuta sa ajungem acolo unde ne dorim.

Un alt aspect destul de influent al acestei eclipse este faptul ca Luna este in opozitie cu Saturn, planeta care stapaneste Capricornul. Saturn este planeta care aduce provocari in viata noastra si ne invata lectiile de care avem nevoie pentru a ne implini visurile. Ne putem confrunta cu cateva momente mai putin frumoase, insa in cele din urma acestea ne vor contura si ne vor permite sa vedem mai bine drumul pe care vrem sa mergem in continuare. Pe de alta parte, aceasta influenta poate provoca singuratate, tristete si plictiseala.

3. Influenta lui Mercur

In timpul acestei eclipse, Mercur (planeta comunicarii) este in conjunctie cu Soarele si in opozitie cu Luna. In aceasta perioada se va pune accentul pe comunicare, in special datorita emotiilor crescute pe care le vom experimenta. Este important sa fim cat mai deschisi, mai sinceri si mai atenti cu oamenii cu care intram in contact.

foto main: kdshutterman Shutterstock