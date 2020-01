Mantrele anului 2020 pentru a atrage Binele Suprem în viața ta

Totul este bine în lumea mea. Totul este bine în inima mea. Totul lucrează pentru binele meu cel mai înalt. Din această situație va veni numai binele. Sunt în siguranță.

Am pregătit pentru tine câte o mantră minunată pentru fiecare lună din anul 2020. Atrage Binele Suprem în viața ta.

Mantră pentru luna ianuarie:

Iubesc viața. Să trăiesc din plin şi liberă este dreptul meu din naştere. Ofer vieții exact ce îmi doresc că viața să-mi ofere mie. Sunt bucurosoasă că trăiesc. Iubesc Viața!

Mantră pentru luna februarie:

În fiecare zi îmi dăruiesc iubirea, pasiunea, talentul şi bucuria ca un dar pentru lume.

Mantră pentru luna martie:

Mă eliberez de toată durerea. Am încredere în procesul vieții. Am încredere în Univers. Am încredere că Dumnezeu are un plan frumos pentru mine.

Mantră pentru luna aprilie:

Totul este bine în lumea mea. Totul este bine în inima mea. Totul lucrează pentru binele meu cel mai înalt. Din această situație va veni numai binele. Sunt în siguranță.

Mantră pentru luna mai:

Mă eliberez toate fricile şi îndoielile. Aleg acum să mă eliberez de toate îndoielile şi fricile distructive. Mă accept şi creez pace în mintea şi inima mea. Sunt iubită şi în siguranță.

Mantră pentru luna iunie:

Astăzi îmi deschid mintea către oportunităţile nelimitate din jurul meu.

Mantră

luna

Inima mea recunoscătoare este un magnet care atrage tot ceea ce îmi doresc.

Mantră pentru luna august:

Sunt în pace. Pacea şi armonia divină mă înconjoară şi sălăşluiesc în mine. Simt toleranță, iubire şi compasiune pentru toți oamenii şi pentru mine.

Mantră pentru luna septembrie:

Deschid noi uşi vieții. Mă bucur de ceea ce am şi ştiu că am mereu în fața mea noi experiențe. Întâmpin noul cu brațele deschise. Am încredere că viața este minunată.

Mantră pentru luna octombrie:

Depăşesc acum fricile şi limitările altora. Mintea mea este cea care îmi creează propriile experiențe. Sunt nelimitată în abilitatea de a crea binele în viața mea.

Mantră pentru luna noiembrie:

În fiecare zi mă dezvolt din ce în ce mai frumos şi din ce în ce mai luminos.

Mantră pentru luna decembrie:

Viața este foarte simplă. Ce dăruiesc se întoarce înapoi la mine. Astăzi aleg să dăruiesc iubire.

foto main: Benjavisa Ruangvaree Art, Shutterstock