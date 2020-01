Inceteaza sa mai cauti dragoste acolo unde primesti doar durere... si incepe sa te iubesti pe tine

Nu uita cat de importanta esti. Nu uita valoarea zambetului tau cand te privesti in oglinda. Nu uita ca dragostea nu doare. Nu uita ca nu trebuie sa treci prin iad pentru a fi cu adevarat fericita.

Nu astepta un barbat care nu vrea sa te astepte. Nu uita niciodata ca meriti mai mult. Pretuieste-te si inceteaza sa cersesti si sa cauti dragoste. Pentru ca dragostea trebuie aratata si simtita, niciodata cersita. Dragostea trebuie sa fie pentru barbatul care te iubeste si te intelege fara sa te judece. Care iti este alaturi neconditionat, clipa de clipa. Care crede in tine si in visurile tale. Care iti este alaturi atunci cand treci prin momente dificile. Care te ia de mana si te ridica atunci cand esti la pamant. Care te trage prin furtuna pentru a iti arata curcubeul de pe cer. Care te respecta. Care niciodata nu iti va face rau intentionat. Care zambeste cand te vede. Care nu vrea sa te schimbe pentru nimic in lume pentru ca pentru el esti perfecta asa cum esti.

Nu te multumi cu mai putin.

Nu uita cat de importanta esti. Nu uita valoarea zambetului tau cand te privesti in oglinda. Nu uita ca dragostea nu doare. Nu uita ca nu trebuie sa treci prin iad pentru a fi cu adevarat fericita.

Iubeste-te pentru ceea ce esti. Invata sa fii mandra de tine, de toate reusitele tale, de greselile avute pentru ca datorita lor ai reusit sa evoluezi si sa ajungi unde esti acum. Iubeste-te cu adevarat.

In fiecare zi spune-ti cat de mult te iubesti. In fiecare zi incearca sa petreci putin timp cu tine. Sa iti asculti gandurile si sa iti pui in ordine ideile. Sa te bucuri de viata. Sa zambesti. Sa fii fericita.

Invata sa te iubesti mai mult. Sa crezi ca meriti mai mult. Sa crezi ca viata merita traita cu adevarat. Sa te bucuri de calatorie. Sa lasi in spate trecutul si sa te concentrezi pe ce conteaza cu adevarat. Sa iti lasi destinul in mainile Universului, gandindu-te ca divinitatea are un plan mai bun pentru tine. Sa nu te mai grabesti pentru ca iubirea nu va veni atunci cand iti vei dori tu... iubirea va veni in momentul in care inima ta va fi cu adevarat pregatita sa iubeasca.

foto main: Khomenko Maryna, Shutterstock