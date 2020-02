Cele mai norocoase zodii în iubire în luna februarie 2020

Luna februarie este una incredibil de frumoasă pentru trei zodii norocoase. Află dacă și tu te numeri printre ele.

Ești curioasă dacă te afli printre ele?

Berbec - Faci un pas in spate si asta iti aduce fericirea

Decizi ca in luna februarie sa nu mai grabesti absolut deloc lucrurile. Incepi sa intelegi ca totul se intampla cu un motiv, asa ca alegi sa faci un pas in spate si sa ii permiti Universului sa isi joace cartea. Si bine faci deoarece astrele au cateva planuri minunate pentru tine pe care nu le-ar fi putut pune in aplicare daca tu te impotriveai.

Esti fericita si asta este tot ce conteaza in aceste momente.

Leu - Alegi sa fii sincera cu partenerul de cuplu

In aceasta luna vei creste pe plan emotional cat ai crescut intr-un an intreg. Esti foarte atenta la starile si sentimentele tale si incerci sa empatizezi si cu partenerul de cuplu. Esti sincera, ai rabdare si reusesti sa comunici sincer si deschis despre tot ce simti.

Aceste conversatii va ajuta sa va apropiati si mai mult si sa intelegeti de ce aveti nevoie pentru a fi fericiti cu adevarat. Nu fugiti de compromisuri deoarece va vor face viata si mai usoara.

Pesti - Recunosti ca te pui pe primul loc si accepti sa faci schimbari

Luna februarie este una foarte frumoasa pentru tine in ceea ce priveste viata sentimentala deoarece incerci sa lucrezi mai mult la tine insati si la relatiile cu oamenii din jurul tau.

Pe plan amoros, recunosti ca te pui pe primul loc si incerci sa faci schimbarile necesare astfel incat sa existe egalitate intre tine si partenerul de cuplu. Lasati totul in trecut si incepeti sa va intelegeti mai bine ca niciodata.

