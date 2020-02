7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (3-9 februarie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine:

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantra pentru ziua de luni:

Buna dimineata, Soare! Am tot ce imi trebuie pentru a rezolva orice provocari m-ar astepta si pentru a face ca ziua de astazi sa fie una cu adevarat speciala. Sunt pregatita.

Mantra pentru ziua de marti:

Am incredere in Univers. Stiu ca el are un plan incredibil pentru mine. Accept orice mi se intampla si cel mai important lucru este sa intampin surprizele cu tot ce am mai bun de oferit.

Mantra pentru ziua de miercuri:

O sa ma pun pe picioare. Iar si iar. Cu cat mai repede ma ridic de la pamant, cu atat mai repede o sa ajung pe drumul pe care trebuie in viata.

Aleg sa ofer vietii exact ce imi doresc ca viata sa-mi ofere mie. Sunt bucuroasa ca traiesc. Iubesc viata!

Mantra pentru ziua de vineri:

Cu cat raman mai linistita, cu atat devin mai puternica. Pacea din interior ma ajuta sa progresez real si semnificativ in exterior.

Mantra pentru ziua de sambata:

Viata inseamna schimbare. Trebuie sa accept faptul ca lucrurile nu vor mai fi niciodata la fel.

Mantra pentru ziua de duminica:

Lupt cu fiecare moment nu pentru ca urasc ce este in fata mea, ci pentru ca iubesc ce este in spatele meu - oamenii si iubirea adevarata pe care vreau sa ii protejez.

foto main: brickrena Shutterstock