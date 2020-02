Cand te simti pierduta, cere-i Universului un semn

Cea mai mare putere pe care un om o poate avea este cea pe care o gaseste in Dumnezeu, si nu in oamenii din jur.

Problemele sunt multe in aceasta lume - sa fii concediat de la locul de munca, sa treci printr-o despartire, sa pierzi pe cineva drag, sa ai probleme de sanatate, sa simti ca atragi doar ghinion, sa nu mai vezi luminita de la capatul tunelului.... si lista poate continua la infinit.

Sunt momente in care ne simtim fara putere, in care nu mai stim ce sa facem. In astfel de momente nu ne ramane decat sa cerem ajutorul Universului, sa ne arate Dumnezeu pe ce drum trebuie sa mergem.

Trebuie doar sa intrebam si sa ascultam. Nu suntem niciodata singuri, iar speranta este intotdeauna ascunsa in sufletul nostru, este datoria noastra sa o gasim si sa tinem de ea. Universul stie de ce avem nevoie, el ne ghideaza, ne invata, ne ajuta.

Iata cateva moduri prin care te poti conecta la puterea divina pentru a cere o mana de ajutor:

1. Scrie un jurnal

Scrie o scrisoare catre Univers sau Dumnezeu si spune ca iti doresti ajutor. Ca nu mai poti merge mai departe si ca ai nevoie sa intelegi ce se intampla cu tine.

Invata sa iti schimbi starea de spirit si modul in care vezi situatiile in care te afli repetand clipa de clipa afirmatii. Poti incepe cu exercitii prin care spui afirmatii dimineata sau poti rosti astfel de incurajari in momentele in care ai nevoie.

Exemplu de afirmatie: "Fac un pas in spate si permit Universului sa preia controlul, stiu ca el are un plan frumos pentru mine."

3. Cere un semn

Acest lucru functioneaza doar atunci cand ai o intrebare specifica si vrei sa te asiguri ca mergi in directia corecta. Cere un semn pentru a iti da seama daca esti pe caea cea buna. Semnul poate fi: flori, animale, simboluri, cuvinte.

Exemplu: "Doamne, te rog sa imi arati o lalea galbena daca ar trebui sa merg in continuare pe acest drum."

foto main: Zolotarevs Shutterstock