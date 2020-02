7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (17-23 februarie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine:

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantra pentru ziua de luni:

Trecutul nu are nicio putere asupra momentului prezent. Aleg sa traiesc AICI si ACUM fara sa ma mai concentrez asupra lucrurilor care s-au intamplat.

Mantra pentru ziua de marti:

Imi predau grijile Universului. Aleg sa ma eliberez de toate fricile pe care le am si sa accept ajutorul divinitatii.

Mantra pentru ziua de miercuri:

Accept tot ce s-a intamplat pana acum. Oriunde se intampla sa ma aflu, stiu ca acolo trebuia sa ajung de fapt. Universul are un plan incredibil pentru mine.

Mantra pentru ziua de joi:

Astazi am curajul de a fi eu insami. Astazi am curajul de a face fata situatiilor dificile. Astazi am curajul de a trai in momentul prezent. Astazi am curajul de a alege cu inima.

Mantra pentru ziua de vineri:

Totul se afla in echilibru. Singura problema care exista este in sufletul meu. In sine, lumea nu are niciun fel de problema.

Mantra pentru ziua de sambata:

Lucrurile de care am nevoie pentru a ma vindeca sunt deja la mine.

Mantra pentru ziua de duminica:

Toate lucrurile care conteaza cu adevarat, frumusete, iubirea, creativitate, bucuria, pacea interioara - rasar din afara mintii.

