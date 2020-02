4 Intrebari pe care sa nu ti le mai pui niciodata daca vrei sa ai o viata fericita

Continua sa iti intrebarile gresite si nu vei primi niciodata raspunsurile care te vor face fericite.

Asa ca... tine minte aceste intrebari. Nu le mai folosi niciodata!

1. "De ce nu le place de mine?"

Cel mai rau lucru pe care i-l poti face sufletului tau este sa te simti nesigura pe tine. Cand faci asta, nu mai observi sutele de persoane din jurul tau care te accepta pentru ceea ce esti. Tot ce observi sunt, de fapt, acei cativa oameni care nu te vor in viata lor.

Nu te transforma in propria victima. Accepta ca nu poti fi pe placul tuturor si concentreaza-te pe oamenii care te iubesc cu adevarat pentru ceea ce esti.

2. "Ce va spune lumea?"

Dar de ce iti pasa ce spune lumea? Indiferent daca cineva te judeca sau nu, tu trebuie sa iti traiesti viata asa cum iti doresti. Nu te lasa influentata sau ghidata de nimeni. Alege sa iti urmezi visurile, sa faci schimbarile pe care tu le consideri necesare, sa te bucuri de lucrurile care iti place. Alege sa fii tu insati fara sa iti fie teama ca vei fi aratata cu degetul.

3. "De ce mai am nevoie?"

Uneori, cea mai mare sursa a nefericirii vine dinf aptul ca te gandesti la lucrurile pe care nu le ai, la visurile pe care vrei sa ti le implinesti, la persoana care ai vrea sa devii. Nu stii sa apreciezi unde esti, cine esti si cat de departe ai ajuns.

Esti non stop nemultumita si din acest motiv nu reusesti sa fii fericita. Schimba intrebarea de mai sus cu urmatoarea: "Ce am acum si imi va lipsi atunci cand va disparea din viata mea?"

4. "De ce mi se intampla asta mie?"

Nimeni nu s-a nascut cu o stea norocoasa in frunte. Nimeni nu este privilegiat in aceasta lume.

Daca in fiecare dimineata te trezesti si iti spui "Ce zi minunata va fi astazi" si in fiecare dupa amiaza gasesti un motiv sa iti spui "Da, astazi chiar este o zi minunata", vei vedea cum perspectiva se va schimba. Iar dupa multe luni, vei privi inapoi si iti vei spune "Da, am trait o viata incredibila. Cate amintiri frumoase."

Nu te mai intreba "De ce eu?"... intreaba-te mai degraba "De ce nu?!"

foto main: pixabay