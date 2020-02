Nu-l astepta rugandu-te la cer sa se intoarca la tine. In schimb, gaseste pe cineva care nu va pleca niciodata!

Un barbat care te iubeste cu adevarat nu va fugi de fiecare data cand vei incerca sa te apropii mai tare de el. Nu se va speria cand ii vei vorbi despre viitor. Nu iti va spune ca are nevoie de o pauza cand iti vei dori mai mult.

De cate ori nu ti s-a spus "Lasa-l sa plece. Daca e menit sa fie cu tine, se va intoarce". Cand vine vorba despre dragoste, aceasta situatie nu prea se aplica pentru ca un barbat care te iubeste cu adevarat, nu va pleca niciodata de langa tine.

Un barbat care isi doreste sa isi petreaca restul vietii alaturi de tine nu te va lasa la greu in momentele dificile. Va ramane alaturi de tine, te va tine de mana si te va indruma daca va fi cazul. Iar daca situatia va priveste pe amandoi, va fi acolo pentru a discuta despre orice, va fi dispus sa faca compromisuri astfel incat totul sa se rezolve si voi sa mergeti mai departe.

El va fi acolo clipa de clipa pentru ca stie ce comoara are langa el. Te va respecta, te va iubi neconditionat, te va pretui si te va rasfata. Va fi partener de viata, iubit, confident si cel mai bun prieten. Va fi sprijin in clipele negre si o raza de soare in timpul unei furtuni.

Nu are rost sa lupti pentru cineva care este deja pe picior de plecare. Care are bagajele deja facute si puse la usa. Care este pregatit sa isi ia ramas bun in momentul in care apare o problema.

Draga mea, crede-ma.... intr-o zi, barbatul care te-a parasit isi va da seama ca tu ai fost cel mai bun lucru care i s-a intamplat pana acum in viata si va incerca sa revina in viata ta. Intr-o astfel de situatie, te rog sa alegi cu mare atentie. Pentru ca este posibil sa fii din nou ranita.

Persoana care este menita sa fie alaturi de tine nu va fi atat de ezitanta. Nu iti va intoarce spatele, ci din contra - iti va arata clipa de clipa cat de importanta esti. Niciodata nu vei pune la indoiala sentimentele sale.

