Iti multumesc, Doamne, pentru toate capitolele incheiate. Iti multumesc pentru ca mi-ai dat forta si curajul de a pune capat lucrurilor care nu au fost destinate pentru mine si de a ma detasa de tot ce ma tinea in spate.

Iti multumesc, Doamne, pentru toate usile inchise. Iti multumesc pentru ca asa ma ajuti sa merg catre ceva mai bun. Iti multumesc pentru ca m-ai impiedicat sa pasesc in locuri care nu imi erau destinate. Iti multumesc pentru ocolurile facute pentru ca m-au condus pe drumuri mult mai frumoase - drumuri de care nici nu stiam. Iti multumesc ca nu mi-ai permis sa ma multumesc cu mai putin decat merit si m-ai invatat sa astept ce merit.

Iti multumesc, Doamne, pentru toate refuzurile. Iti multumesc pentru momentele in care am fost respinsa si pentru timpurile in care am fost fortata sa dau drumul lucrurilor pe care mi le doream pentru ca acum stiu ca erau gresite pentru mine. Acum stiu ce merit. Acum stiu ca ma inveti cum sa am rabdare deoarece ce imi este mie destinat este pe drum.

Iti multumesc, Doamne, pentru toate capitolele incheiate. Iti multumesc pentru ca mi-ai dat forta si curajul de a pune capat lucrurilor care nu au fost destinate pentru mine si de a ma detasa de tot ce ma tinea in spate. Iti multumesc ca ai incheiat lucrurile din viata mea chiar si atunci cand eu nu eram pregatita pentru asta. Iti multumesc pentru ca ai indepartat anumite persoane din viata mea pentru ca, in cele din urma, aveau sa imi franga inima. Iti multumesc pentru toate capitolele triste pentru ca stiu ca ma pregatesti pentru cel mai frumos capitol. Cel mai fericit. Cel care va dura.

Iti multumesc, Doamne, pentru toate rugaciunile la care nu mi-ai raspuns niciodata. Stiu ca tu stii ce este mai bun pentru mine, asa ca am incredere in tine. Am incredere in tine ca ai grija de mine. Am incredere in tine ca stii prin ce trec. Am incredere in tine pentru ca stii ce ma face fericita. Am incredere in tine pentru ca esti singurul care imi cunoaste sufletul si inima.

Iti multumesc, Doamne, pentru toate usile inchise pentru ca stiu ca urmeaza sa mi le deschizi pe cele potrivite. Astept sa vad ce ai pregatit pentru mine.

