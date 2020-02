E posibil sa iubesti doi oameni in acelasi timp? Ce spun expertii

Poti iubi mai multi oameni. Dar trebuie sa alegi. Exista mai multe feluri in care putem iubi, este o diferenta intre a te indragosti si a iubi pe cineva.

Mult asteptata continuare a succesului „To All The Boys I’ve Loved Before”, lansata recent de Netflix, abordeaza o problema cu care se confrunta multi tineri: este posibil sa iubesti doi oameni in acelasi timp?

In sequelul „To All The Boys: P.S. I Still Love You” personajul principal Lara Jean Covey are o relatie cu iubitul ei de pe internet, Peter Kavinsky. Si totusi, o iubire din trecut nu s-a stins in inima ei.

„Sigur ca se poate intampla”, confirma Rachel Sussman, psihoterapeut si expert in relatii, care a fost intrebata daca este posibil sa simti ca iubesti doua persoane in acelasi timp. Ea spune ca intalneste astfel de cazuri mai cu seama la persoanele care au o relatie insa se simt singure si se indragostesc de un alt potential partener – ca in „The Bachelor”. Dar Sussman mentioneaza ca se poate intampla si ca urmare a infidelitatii, asa cum pateste Lara Jean.

foto main: Monstar Studio, Shutterstock