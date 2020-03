Sore lanseaza „Ce faci, fata?”

Un boost muzical de incredere pentru femei, cu un clip alaturi de fetita ei, Erin

Sore, artista completa care isi semneaza muzica, versurile si regia clipurilor, lanseaza piesa „Ce faci, fata?”, „un boost” muzical de incredere in fortele proprii si de sustinere pentru toate fetele si femeile care ii asculta muzica. Inspirata din prietenia de o viata, la bine si la greu, pe care o are cu gasca ei de fete, Sore a compus piesa „Ce faci, fata” din dorinta de a indemna fetele si femeile sa-si vada mai intai calitatile pentru a ajunge sa se iubeasca, sa se aprecieze mai mult si sa nu mai accepte jumatati de masura in relatiile lor.

„Mi-ar placea sa stiu ca trailerul, piesa si clipul le fac pe fete sa fie mai blande cu ele insele. Ne grabim atat de tare sa ne vedem defectele, incat ne e mult mai greu sa ne apreciem calitatile. Atunci cand aveam 17 ani si mi-era jena sa port fuste scurte, pentru ca subiectul “celulita” era foarte prezent in discutiile de la liceu, mama mi-a spus o vorba care se regaseste si in trailerul clipului: Invata sa-ti apreciezi si sa-ti iubesti corpul. In 20 de ani te vei uita la poze cu tine si-ti vei da seama cat de frumoasa erai de fapt.”, marturiseste Sore care de multe ori in viata a fost trezita la realitate de prietenele si de mama ei pentru a se iubi, cu bune si cu rele.

Sore a invitat-o pe Erin, fetita ei de aproape 4 ani, sa joace in clip rolul ei in copilarie, iar alaturi de ea, colegele ei de gradinita sa le interpreteze pe prietenele ei atunci cand erau mici. Interactiunea dintre Sore si Erin aduce un plus de sensibilitate povestii video transmise prin piesa „Ce faci, fata?” si face ca mesajul ei sa fie puternic si sa sublinieze ca increderea in fortele proprii este o lectie care se preda inca din copilarie.

„M-am gandit la fata mea si la toate de-ce-urile pe care mi le adreseaza, pornind de la lucruri concrete pana la lucruri subiective, profunde. Observ pe zi ce trece ca lucrurile pe care i le repet legate de incredere, vise si valori personale devin din ce in ce mai impamantenite in personalitatea ei, asa ca eu cred ca un adult puternic si bine crescut se contureaza, evident, din copilarie. Erin si-a dorit sa filmeze, e deja maricica si inclinatia ei spre arta este evidenta prin activitatiile zilnice. Eu cred ca femeile sunt fetite in interiorul lor, ma regasesc atat de mult in Erin incat imi imaginez ca fiecare dintre noi are un “eu” copil in el si se refugiaza acolo atunci cand ii permite timpul.”, explica Sore.

Desi nerabdatoare sa vina mai repede ziua de filmare promisa de mama ei, Erin s-a dovedit a fi un actor disciplinat, dar si o sursa de emotii suplimentare pentru Sore: „La filmare a fost atat de cuminte si de emotionata incat mi-a fost dificil sa gestionez toata situatia. Aparent eram foarte organizata si stapana pe sine, insa recunosc faptul ca in cele 2 ore cat au filmat fetitele, am transpirat si m-a luat ameteala. Intamplator sau nu, la primul cadru dupa ce au plecat copiii, am semi-lesinat, cazand de pe o banca. Asa e cu emotiile, nu te joci.”, glumeste Sore care a ales ca locatie pentru filmarea clipului sau Liceul International IOANID pentru a aduce un aer din anii 60 atat prin costumele semnate de Hard Coeur, cat si prin scenografie si locatie, liceul fiind intr-un vechi palat din Bucuresti.

11 fete, prietene de o viata cu artista, 7 fetite, o echipa de productie formata din 10 barbati si managerul lui Sore, care a fost si asistent de regie in acest proiect, Catalina Savin, label manager HaHaHa Production au filmat timp de 12 ore fix si s-au sincronizat perfect pentru a crea povestea din videoclipul piesei „Ce faci, fata?”. Produsa de HaHaHa Production sub labelul MediaPro Music, cu versurile scrise de Sore, muzica facuta de Sore alaturi de Serban Cazan, regia semnata tot de Sore si cu productia video realizata de Luca’s art film, „Ce faci, fata?” se lanseaza cu dorinta de a lumina perceptia femeilor asupra lor pentru a putea genera o schimbare in bine a intregii lumi.