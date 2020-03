Katy Perry a anuntat ca este insarcinata cu Orlando Bloom in noul videoclip

Katy Perry a pregatit o surpriza fanilor in noul videoclip – Never Worn White

comunicat de presa:

Katy Perry a anuntat in urma cu cateva ore vestea ca este insarcinata. Si a facut cum altfel daca nu prin muzica. Artista se afieaza in noul videoclip, al piesei Never Worn White”, intr-o postura inedita.



Diafana, inconjurata de flori si culori, Katy Perry apare intr-o ipostaza emotionanta, vestea care a luat prin surprindere intreg mapamondul. Videoclipul este regizat de catre J.A.C.K, un duo francez care a lucrat si cu Madonna si Christine and the Queens.

"Sa spunem ca va fi o vara aglomerata pentru mine...", a postat Katy Perry pe conturile sale de Social Media.

Melodia, o puternica balada cu pianul in prim plan, a fost scrisa de catre Katy Perry, Johan Carlsson, John Ryan si Jacob Kasher Hindlin.