Cristian Onețiu lansează Webinarul gratuit pentru antreprenori Scoate-ți afacerea din criză!

comunicat de presa:

Mai multe detalii despre proiect și despre modalitățile de înscriere pentru întâlnirea online din 26 martie, antreprenorii pot afla pe platforma evenimentului https://event.webinarjam.com/register/3/gw503hz

Ajută, ca să fii ajutat! Implică-te, pentru binele tuturor și al tău! Acesta devine motto-ul uneia dintre cele mai complicate perioade, create de pandemia virusului COVID-19 la nivel mondial, nu doar din punct de vedere al sănătății colective și individuale, ci și al mediului economic. „Împreună vom reuși să trecem cu bine prin această nouă provocare”, spune antreprenorul și business mentorul Cristian Onețiu, care a lansat un apel pentru antreprenorii români de a identifica împreună soluțiile practice imediate și pe termen lung de depășire a crizei economice care debutează acum.

Pornind de la aceste principii, investitorul de la „Imperiul Leilor” inițiază mai multe webinarii gratuite și programe dedicate antreprenorilor. În aceste zile, el a creat programul de informare și restructurare a mediului afacerilor, prin care își dorește ca alături de alți antrenori români din platformasă ajute cât mai multe companii să treacă cu bine peste criza economică. Următorul pas va fi dedicat tuturor antreprenorilor, din toate zonele de business și va avea loc, în cadrul Webinarului gratuit, la care înregistrările se pot face începând de astăzi. „Evenimentele pe care le trăim anunță, fără îndoială, o criză ce se arată lungă și periculoasă. Suntem în autoizolare, dar asta nu înseamnă că nu lucrăm activ la planurile de creștere și restructurare a organizațiilor noastre și ale altora. În primul rând, suntem toți în asta și ne afectează pe toți deopotrivă, antreprenori și consumatori. Suntem vulnerabili, expuși. Dar, cel mai important, putem fi împreună. Scale UP-eri sau nu. Împreună putem să ne mobilizăm să găsim soluții pentru modelele noastre de afaceri, să le implementăm rapid și să dăm mai departe celorlalți antreprenori soluții, opțiuni. Speranță”, spune co-fondatorul companiilorși

Începand cu data de 11 martie, Cristian Onețiu a construit o echipă mixtă formată din experți (financiar-contabil, juridic și resurse umane), dar și programul TaskForce, format din antreprenorii activi în programul ScaleUp 1.000, cu echipe organizate pe cele trei zone, B2B, B2C, B2G (Business to Business, Business to Consumer și Business to Government).

„Suntem peste 350 de scale-up-eri, gestionăm peste 4200 de angajați și dezvoltăm afaceri de peste 238 de milioane de euro, anual. Ne numim noua generație de antreprenori. Și asta nu doar pentru că ne educăm continuu. Ci pentru că putem dezvolta prin modelul nostru, o nouă economie. În acest fel, această pandemie, pe cât este de dură, pe atât aduce cu sine o oportunitate, de a schimba acel „merge și așa”. Da, trăim o amenințare reală, serioasă, cu consecințe grave. Însă, independent de context, reacția noastră este, în final, o alegere. Eu sunt soț, tată, fiu, frate, antreprenor, investitor, creator de conținut, business mentor. Toate acestea mă obligă să fiu treaz și proactiv în a găsi soluții practice azi. Dar mai ales, în a construi un context mai bun, mai sustenabil, mai uman pentru mâine. Și vreau să fac asta alături de oameni ai binelui, ce au aceeași viziune și aceleași valori”, adaugă Onețiu, care îi invită pe toți antreprenorii să i se alăture, să lucreze împreună și să construiască o comunitate puternică prin care să atenueze pierderile din următoarea perioadă.