Ce incearca sa-ti spuna intuitia ta?

Fluturasi in stomac, fior rece pe sirea spinarii, piele de gaina, senzatia inexplicabila ca e ceva in aer, ca urmeaza sa se intample ceva, deja-vu etc. Toate pot fi inghesuite sub umbrela misterioasa a instinctelor.

Daca sunt destul de ancorata in prezent, aud cum intuitia imi zice sa nu iau scurtatura aia printre blocuri, seara. Sa nu merg singura acasa. Sa accept oferta noua de job. Unii spun ca instinctele nu i-au dezamagit nici atunci cand au decis sa se casatoreasca dupa 3 saptamani de cand s-au cunoscut. Poate intuitia mea e mai conservatoare in privinta acestor lucruri, pentru ca n-am primit un asemenea imbold niciodata, dar am in jur povesti care atesta ca functioneaza instinctul in cazuri de suflete-pereche, iar asta m-a facut curioasa. Cum ne dam seama daca intuitia noastra functioneaza? Sau cum stim daca vocea dinautrul nostru ne vrea binele? Daca e anxietate sau frica de fapt?