7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (13-19 aprilie)

Ești una cu viața. Cu cât mai mult știi să te iubești pe tine însăți și să ai încredere în Viață, cu atât mai mult Viața te va iubi, te va sprijini și te va ghida.

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru ține 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni:

Sunt una cu viața. Sunt una cu Universul. Cu cât mai mult știu să mă iubesc pe mine însămi și să am încredere în divinitate, cu atât mai mult viața mă va iubi, mă va spriini și mă va ghida.

Mantră pentru ziua de marți:

Gândurile negative pleacă din mintea mea și le înlocuiesc rând pe rând cu gânduri pozitive. Sunt mult mai mult decât gândurile mele de frică, mânie sau panică și mă ridic deasupra lor.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Mă iert pentru toate greșelile pe care le-am făcut în trecut. Aleg să îmi învăț lecțiile și să merg mai departe mai încrezătoare ca niciodată în forțele proprii.

Am încredere în puterea dragostei divine de a mă ghida și vindeca. Am încredere în Univers. Am încredere că totul va fi bine.

Mantră pentru ziua de vineri:

Mă eliberez de tot ce este negativ. Mintea îmi este plină de gânduri care aduc iubirea, lumina și adevărul în viața mea.

Mantră pentru ziua de sâmbătă:

Cu recunoștință, accept toată dragostea și abundența pe care Universul mi le asigură.

Mantră pentru ziua de duminică:

Cu fiecare respirație în care se angajează corpul meu inspir putere și expir frică, mă umplu de încredere și mă eliberez de tensiune.

