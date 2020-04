9 Semne că te iubește (chiar dacă nu ți-a spus asta până acum)

Iubirea nu este despre ceea ce spui, ci despre ceea ce faci.

Iată care sunt cele mai importante semne că te iubește chiar dacă până acum nu și-a dezvăluit sentimentele față de tine:

1. Își amintește de lucrurile tale preferate

Știe ce îți place, ce pasiuni ai și este atent la micile detalii. Uneori te surprinde cu mici cadouri cu care reușește să îți pună zâmbetul pe buze.

2. Face tot posibilul să te vadă fericită

Simte un disconfort imens când te vde nefericită, motiv pentru care face tot ce îi stă în putință pentru a te vedea cu zâmbetul pe buze

3. Ești o prioritate pentru el

În timp ce familia, prietenii, oamenii dragi și munca joacă un rol foarte important în viața lui, el întotdeauna va face tot posibilul pentru a îți demonstra că ești o prioritate pentru el. Va pune nevoile tale pe primul loc și va face compromisuri pentru a te vedea fericită.

4. Te ascultă

Este acolo pentru tine oricând. Te ascultă indiferent de situație, îți este alături, te susține, te ajută să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă atunci când este cazul și, bineînțeles, este umărul pe care poți plânge atunci când simți nevoia.

5. Își arată vulnerabilitatea

Nu îi este teamă să scape de măști în fața ta. Știe că tu îl accepți pentru ceea ce este, cu bune și cu rele, motiv pentru care alege să își lase garda jos și să își arate sentimentele reale.

6. Este mândru de tine

Se laudă cu tine de fiecare dată când are ocazia. În plus, îți spune non stop cât de mândru este de tine, de tot ce ai realizat până acum.

7. Îți cere sfaturi cu privire la viața lui

Întotdeauna îți cere părerea cu privire la o decizie importantă pe care trebuie să o ia și asta deoarece are încredere în tine; îi pasă cu adevărat de ceea ce gândești.

8. Își face planuri de viitor alături de tine

Întotdeauna ești prima în planurile lui pentru viitor. Îți spune ce își dorește și care sunt visurile lui, cum ar vrea să arate viața voastră împreună peste ani și ani.

9. Ar face orice pentru tine

Nu doar că îți spune și îți demonstrează acest lucru neîncetat, ci știi și tu că ești o prioritate pentru el, că fericirea ta este cea mai importantă și că ar face orice pentru a te vedea cu zâmbetul pe buze.

foto main: chainarong06, Shutterstock