Deepside Deejays lansează The Way We Live

Trăiește fiecare clipă la maxim ca și cum ar fi ultima

comunicat de presa:

Deepside Deejays face un statement muzical cu beat-uri dance vibrante și un mood super pozitiv! „The Way We Live” este prima piesă pe care băieții de la Deepside Deejays o lansează anul acesta. Videoclipul completează starea de „carpe diem” cu o poveste de dragoste plină de aventură.„«The Way We Live» – trăiește fiecare clipă la maxim ca și cum ar fi ultima este sloganul trupei Deepside Deejays dintotdeauna. Și da! Ne încăpățânăm să transmitem oamenilor în această perioadă dificilă o stare pozitivă, cu prietenie și iubire. Piesa a fost compusă și produsă în studiourile Metropolitan Records de către Silviu Păduraru (Deepside Deejays), textul este scris de Emanuela Oancea, iar partea de chitară îi aparține lui Ionuț Bacula. Videoclipul piesei este regizat de binecunoscutul și prietenul nostru Alex Ceaușu alături de care am colaborat foarte bine ca de fiecare dată”, povestesc băieții de la Deepside Deejays.

Înființat în 2008, proiectul Deepside Deejays a început cu David Deejay și Inna, care au susținut fenomenul „popcorn”. Până în 2014, Deepside Deejays a lansat 50 de remixuri, iar primul single a fost un real succes. „Beautiful Days” a cucerit publicul atât la nivel național, cât și la nivel internațional și s-a clasat pe locul 1 în Polonia, Maroc, India, Grecia, Cipru, România și Malta. Au urmat hituri precum „Never Be Alone”, single care a fost no.1 în România, Rusia, Spania, Tunisia, Cipru, apoi „In My Heart”, „Highways”, „Maybe Tonight”, „Sing in back”, „Love On U” și „Maya”. In 2018, Deepside Deejays a schimbat formula trupei, iar Nadir, vocea din spatele unor hituri internaționale precum „Vita Bella” și „Ecoute” (alături de Havana și Alexandra Stan), s-a alăturat proiectului. De-a lungul timpului, Deepside Deejays a primit premii precum „Best DJ Award”, „Best Featuring”, „Best Dance Song” la Romanian Music Awards, dar și „Best Dance Song in Russia” la Europa Plus Music Awards și „Best Romanian Music Artist” la Enmoda International Awards în Cipru.