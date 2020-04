Sore si Florian Rus scot Sunetul meu preferat, o piesa cu dor de lume

E ok sa te arati vulnerabil, e ok sa recunosti atunci cand iti e dor si mi se pare un act de curaj sa iti asumi sentimentele, oricare ar fi ele.

comunicat de presa:

Sore si Florian Rus scot „Sunetul meu preferat”, o piesa de dragoste ca o mangaiere pe suflet, menita sa aline dorul de oameni, locuri si sunete intr-o perioada de distantare sociala.

„E ok sa te arati vulnerabil, e ok sa recunosti atunci cand iti e dor si mi se pare un act de curaj sa iti asumi sentimentele, oricare ar fi ele. Imi doresc ca cei ce asculta piesa sa capete curaj, sa puna mana pe telefon si sa sune acea persoana la care se gandesc in secret si sa-i spuna simplu: „ce faci?”. Uneori e suficient si asta.”, povesteste Sore despre menirea piesei pe care a scris-o impreuna cu Florian Rus, artistul alaturi de care a compus mai multe piese pana acum, dar cu care lanseaza acum primul featuring.

„Sunetul meu preferat” vine cu un videoclip filmat in luna februarie, pe cand nimeni nu isi putea imagina ce urma sa vina, dar care s-a nimerit sa arate fix ca peisajul de astazi, de zi cu zi, de pe strazile lumii: „In clip suntem pe o strada pustie, exact ca in prezentul pe care il traim si cantam despre dorul de a vedea o persoana draga, pe care acum o putem auzi doar la telefon. Nici nu banuiam ca ni se va schimba viata total tuturor, dar totusi parca ceva ne-a facut sa ramanem la aceasta idee”, marturiseste artista Sore care spera ca piesa sa fie primita si ascultata cu inima deschisa si cu mana pe telefon.

O co-productie MediaPro Music si Roton Music, cu muzica facuta de Sore si Florian Rus impreuna cu Serban Cazan si Roland Kiss, versurile scrise de Sore si Florian Rus, iar productia semnata de Serban Cazan si Roland Kiss, produsa de HaHaHa Production, piesa „Sunetul meu preferat” este imboldul de care au nevoie oamenii pentru a-si manifesta si alina dorul de cei dragi chiar si printr-un simplu „Ce faci?”, atat de valoros in vremuri grele.